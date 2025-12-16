新店發生死亡車禍！騎機車與水泥車碰撞 婦人慘死車底

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

新北市新店區今（16）日下午4點多發生一起嚴重的死亡車禍，一名年約60多歲的婦人騎機車行經新店中興路三段與寶中路口時，與一輛水泥車碰撞後遭捲入車底。儘管消防隊緊急前往救援，但該名婦人已明顯死亡，後續則由警方接手處理。

婦人騎機車與水泥車碰撞後，遭捲入車底。（圖／記者莊蕙如攝影）

該名婦人在路上與水泥車碰撞後，隨即被卡在車底，警消人員獲報後隨即前往救援，花費20餘分鐘將該名婦人從車底脫離，然而婦人傷勢極為嚴重，尚未脫困時就已死亡，警方隨即接手後續處置，將調查車禍起因，並釐清責任。

