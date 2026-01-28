社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

昨天下午有民眾到新店百貨商城的美食街，在韓式料理店點了豆腐煲，吃到一半竟然發現有"小強"。儘管店家立刻重做升級套餐並致歉，民眾仍發文抱怨"實在好噁，剛吃下去的都吐出來了。加上一年多前在同個美食街，也有小朋友吃到疑似蟑螂腳，新北衛生局今天前往稽查，百貨業者也說將加強督導、管理機制。

民眾湯匙挖下去，我的媽呀，嫩豆腐旁，居然有隻"小強"，還有長長的觸角，讓民眾超傻眼，直呼"好噁，第一次吃到碗裡有蟑螂，剛吃下去的全部都吐出來了"。27號下午，他到新店百貨商城美食街一間韓式料理店，點了韓式豆腐煲，想好好享用美食反而被嚇壞，尤其美食街鬧蟑螂已不是第一次！

一年多前另一家店的咖哩飯，小朋友吃到一半，卻拉出一條異物，仔細一看，是某種生物"倒刺的一條腿"，小朋友立刻跑去廁所嘔吐。

新店百貨豆腐煲撈出小強! 去年同美食街顧客也疑吃到蟑螂腳

民眾看法兩極，有人直呼太噁了不敢吃，但有人覺得看起來環境衛生都很乾淨。但是畢竟是要吃下肚的東西，食安問題不容輕忽，衛生局28號中午立刻前來稽查。

儘管查核期間沒有"病媒"出沒，但有發現牆壁不乾淨，若未屆期仍未改善完成，2億元以下罰鍰。





店家解釋，當天收到客訴後，立刻啟動調查，"該異物"是於湯碗上出現，同仁餐期忙亂中未察而直接出餐，當下及閉店後都進行消毒於對顧客也立即重新製作一份升級套餐，並招待招牌小菜以及一張兌換券，表達歉意。百貨商城則表示，有長期配合定期檢查，會再加強督導與管理機制。

畢竟，衛生、食安問題不容馬虎，光是看到就已讓人倒盡胃口！

原文出處：新店百貨豆腐煲撈出小強! 去年同美食街顧客也疑吃到蟑螂腳

