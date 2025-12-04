新店碧潭東岸商圈重建 陳永福力推水岸廊帶串聯溪洲公園

248251204a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳永福與團隊持續推動新店區碧潭東岸商圈的重建與活絡，在深入了解業者需求後，積極協調新北市府，協助商圈找到新的起點。陳永福強調，碧潭的目標不只是重建，而是要透過串聯水岸廊帶、整合潛力點位等方式，讓新店碧潭商圈重拾榮光，成為市民的驕傲。

陳永福表示，這段時間以來，他與團隊持續陪伴業者面對挑戰，從第一線了解需求，到與市府協調，突破了許多層層瓶頸。日前，他更與議會同事及相關局處進行現地考察，發現了多處具有潛力、值得再開發與串聯的點位與閒置空間，為商圈活絡提供了新的可能性。

廣告 廣告

248251204a04

陳永福力求打造整體的新店溪水岸廊帶觀光休憩地，目標將沿線兩岸觀光步道和自行車道進行全面串聯。他指出，目前正在施工中的溪洲公園，未來將有機會成為推動新店碧潭觀光商圈的重要推力，這些整合計畫將是讓商圈繁榮再生的關鍵。

陳永福承諾，接下來將持續與相關單位討論並積極爭取資源，以確保整體碧潭商圈能夠重拾光榮。他強調，身為新店的一份子，他會繼續努力，陪伴業者與市民一同前進，歡迎市民朋友提供寶貴建議。

照片來源：新北市議員陳永福臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北編3.2億委外經費 教育局盼補足744名校園工友缺口

水利局礫間淨化日供800噸淨水 新北美術館園區魚鴨成群

【文章轉載請註明出處】