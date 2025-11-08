新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻
新北市新店區碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤除49戶、117人，時隔兩周至今靠近擋土牆第一排的29戶仍無法返家，多數住戶依親，另有6戶8人由新店區公所安排入住活動中心。新北市工務局長馮兆麟表示，目前要把橫跨房屋上方的擋土牆拆除，並會同結構技師進去鑑定是否安全，若安全無虞，希望一個月內完成拆除才能讓居民返家。
上月碧瑤社區擋土牆坍塌時，工務局先派員進行降水、降土壓作業，隨後運入混凝土頂塊，穩定邊坡，24小時加強監測。工務局長馮兆麟表示，目前面臨最難的狀況是不清楚地質狀況，因擋土牆是兩面交疊卡在一起，屬於不穩定狀況，廠商不敢貿然硬拆，深怕挖下去會造成2次災害。
馮兆麟說，要地質鑽探了解岩盤多深，若岩盤很淺表土單純就可直接開挖擋土牆，將它移走，但目前無法了解岩盤狀態，另施工單位也試圖用水刀工法切割擋土牆，又因現場施工動線沒法進入，現在持續鑽探要5處，預計一周內可決定地質狀況，屆時再後續施工。
