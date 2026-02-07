新店碧瑤、錦秀社區坍塌後續 新北工務局加速搶修7戶今晨返家

248260207a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區碧瑤、錦秀社區去年10月遭連日豪雨侵襲，邊坡滑動導致擋土牆坍塌，新北市政府啟動預防性撤離並全力展開搶修作業，逐漸發揮穩定邊坡功能。工務局6日會同專業技師完成屋況勘查，確認安全無虞，7戶18人可於今日上午返家。工務局長馮兆麟表示，災後搶修工程與邊坡加固作業將持續推進，讓居民早日恢復正常生活。

受到豪大雨影響，碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間擋土牆在去年10月25日凌晨倒塌。市府事前掌握監測數據，發現潛在風險後，立即進行預防性撤離，共撤出54戶136人，全程無人傷亡。新北市長侯友宜兩度前往現場視察，工務局也邀集土木及大地技師公會專業技師進場協助，針對邊坡進行緊急穩定作業與打除倒塌擋土牆。

馮兆麟表示，碧瑤與錦秀社區早在111年便出現擋土牆及排水設施異常，市府當時已完成道路排水搶修，也協助社區設置裂縫監測設備，市府當時已進行道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器。惟去年大雨期間，裂縫寬度持續擴大，排水失效導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

馮兆麟進一步指出，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備，嚴密掌握數值變化，並加速邊坡排水與清理作業，確認安全無虞隨後分批開放居民返家。

負責災後搶修工程養工處長鄭立輝指出，去年底已展開擋土牆上方斜坡整地修復與鄰房保護，工程分階段進行地錨施作、基樁鑽掘與灌漿。施工期間由技師全程監控，團隊以每兩天完成3支基樁為目標趕工，讓整體邊坡逐漸回到穩定狀態。

馮兆麟補充，昨日工務局會同新北市土木技師公會，前往社區內11巷90弄9、10號，11巷92弄10號，以及57巷4號進行屋況勘查，評估結果確認安全無虞，7戶居民於今日上午返家。另有1戶因未能到場，後續將再安排勘查。現階段仍有22戶、49人持續撤離，市府將加速工程推進並強化監測機制，讓市民安心，真正回到穩定生活。

照片來源：新北市政府工務局提供

