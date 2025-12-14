新店碧瑤、錦秀社區搶災出事 居民返家無期

新北市新店區碧瑤、錦秀社區10月25日發生擋土牆坍塌意外，住戶現已撤離，暫無人居住，13日進行施工便道混凝土塊堆疊與加固灌漿作業，混凝土塊不堪負荷坍落，砸毀民宅外牆及浴室，所幸無人員傷亡。新北市養工處向住戶表達歉意，將邀請專業技師公會進一步檢查，再修繕建物外牆，並責成廠商在兼顧安全與效率的前提下審慎搶災。

養工處指出，新店碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌位置，由於兩側均為現有民宅，施工空間甚為侷限，13日施工便道堆疊混凝土塊與加固灌漿作業，因氣候及灌漿因素，造成堆疊的混凝土塊坍落。經初步目視為外牆磚牆破損，幸無人員傷亡，施工廠商已於14日凌晨移除坍落混凝土塊。

養工處說，已要求施工廠商檢討混凝土塊堆疊加固施工方式，應採逐層灌漿加固，再確認灌漿加固位置達到足夠強度，才能辦理下個升層作業，並向住戶致歉。

議員黃心華表示，經初步目視，混凝土塊未損及民宅主要梁柱結構，房屋骨架還算健全，但房屋外磚牆遭砸破，工務單位先緊急處理，用帆布遮蔽外牆破洞處，避免滲風漏雨。

黃研判，此次因為要打造1個施工平台，先用混凝土重力塊疊成四周的「圍牆」，然後再往中間區域澆置低強度混凝土。可是未仔細考量澆置速度、分層澆置數量、下雨額外水分、重力塊堆疊方式等因素，使得四周的混凝土重力塊，無法穩固混凝土漿體，反而被混凝土漿體「推倒」。

黃說，居民不斷詢問「何時可以回家」，市府除應加緊趕辦搶災施工外，也應對居民做出後續的安排。如果時間一直不確定，受災民眾無論是要租屋、或借住，都很難安排。