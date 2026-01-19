新店社區照顧關懷據點 揭牌

苗栗縣獅潭鄉新店社區照顧關懷據點昨（十九）日正式揭牌，是全縣第二三二個據點。縣長鍾東錦上午到場致贈十五萬元社區關懷據點開辦費，並鼓勵1社區老年人都踴躍到關懷據點，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活過得更健康、充實，快樂的慢慢變老。苗栗縣截至一一四年十二月底止，六十五歲以上老年人口有十萬七千四百七十六人，佔全縣總人口數的20.23％，已邁入高齡化社會。苗栗縣政府社會處指出，為讓長輩在熟悉的社區能安心生活，實現在地安老的願景，縣長鍾東錦上任後即致力推動設置「社區照顧關懷據點」，加上昨天在獅潭鄉新店社區照顧關懷據點，目前全縣共有二三二個據點，也是獅潭鄉第五個社區照顧關懷據點，全縣據點布建率已達84%。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、老人福利科長張瑞瑜、議員楊恭林、陳春暖、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育、立委邱鎮軍特助張朋輝上午到場，與新店社區發展協會理事長郭寬權及執行長李美琴一起為社區照顧關懷據點揭牌，青溪婦女協會帶來精采的太古表演迎賓。

目前獅潭鄉總人口數三千九百四十三人，六十五歲以上的長輩有一千二百六十四人，佔獅潭鄉總人口數32%，據點每週一、三上午八時至十二時開放，提供電話問安、健康促進活動、餐飲服務等三項服務。縣長鍾東錦指出，獅潭是長壽之鄉，他鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，也請社會處及公所協助增加志工和資源，讓長輩快樂地慢慢變老。