新店竊賊頻上門！自助洗衣店當場「試衣」 網曝光更多黑歷史

偷衣賊他涉嫌在自助洗衣店內翻找民眾洗好的衣物，直接換穿離開。（翻攝自臉書@我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

新北市新店區近期出現1名偷衣賊，他涉嫌在自助洗衣店內翻找民眾洗好的衣物，直接換穿離開，有網友曝光畫面示警他人時，不少人直指該名嫌犯不只在洗衣店內公然小解在座位上，還常跟蹤他人，甚至有次企圖摸人屁股。對此，警方表示，目前全案依規定受理，積極追查嫌犯到案。

35歲方男昨（1日）17時30分許到建國路上的自助洗衣店清洗衣物，不料洗完衣服準備取回時，發現洗衣機蓋子已被開啟且明顯被翻動過的痕跡。方男逐一檢查後，發現價值約8,000元的衣物遭竊。方男調閱監視器後驚覺，竊賊大喇喇直接在現場換起偷來的衣物。

原PO還曝光竊賊在自助洗衣店內小解的畫面。（翻攝自臉書@我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

店家表示，該名男子已在店內發生多次類似案件，儘管都有監視器錄影，但男子至今依然在附近出沒。新店分局指出，全案警方依規定受理並積極追查竊嫌到案。警呼籲，自助洗衣店屬開放式的公共空間，民眾應注意取件時間或在現場等候，共同防竊賊。

「發生洗衣店偷竊案件，犯人直接原地當試衣間換起衣服。」有網友昨日於臉書社團「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」發文指出，新北勢新店區建國路上的一家自助洗衣店，1名竊賊涉嫌偷竊他人清洗的衣物，並不顧有監視器，逕自在店內換衣服。

竊賊正臉曝光後，不少網友直指他還涉嫌其他繞民行為。（翻攝自臉書@我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

該名網友引述店家說法，「這位已經是慣犯在這家店已經發生多次，但仍舊逍遙法外。」除了提醒他人留意，也強調已報警。該網友還在留言區補充，該嫌犯還涉嫌在洗衣店在座位上尿尿。嫌犯正片照曝光後，不少人直指，嫌犯曾在民權路上偷拍、跟蹤婦女等。

「昨日在建國路騎樓等家人時，他出現在我身後，完全沒發出聲音，貼我超近一直在聞我。嚇到我立刻躲開大聲喝止他！他才離開！」「他還會在民權路跟蹤婦女」「上次經過陽光美語門口，企圖伸手要摸正在用小孩的家長屁股，這人常常在接送小孩的路線上出現」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

