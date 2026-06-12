新店罷免涉造假3被告獲緩行 四叉貓：難怪國民黨愛玩死亡連署

政治中心／程正邦報導

北市議員羅明才新店服務處主任劉時郡涉嫌偽造罷免連署，日前遭判刑1年8月，緩刑3年。（圖/翻攝自劉時郡臉書）

罷免案衍生非法利用個資

新北市第五選區市議員陳乃瑜先前遭遇藍營陣營發起罷免連署，該次行動最終以宣告失敗收場。然而在連署推動的過程中，主導活動的相關人員卻被檢舉涉嫌濫用他人個人資料進行虛假署名。台北地方法院日前針對此案做出判決，三名涉案被告因違反個人資料保護法，分別被判處1年4月至1年8月不等有期徒刑，但皆獲得3年緩刑。

跨黨派成員共同涉案認罪

根據法院判決資料，被列為被告的三名人員身分特殊，包含國民黨籍立委羅明才新店服務處主任劉時郡、服務處助理林姿伶，以及民進黨新店區黨部前主委吳春美。檢調單位查出，吳春美過去因黨內議員初選失利，曾獲得林姿伶的協助，為了回報人情，竟提供水利會會員名冊並與藍營服務處人員合作，共同偽造高達756份提議人名冊。三人隨後在審理過程中皆坦承犯行。

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羅明才去年受訪回應罷免議題。（資料畫面）

判決結果引發社會輿論討論

一審法官認定三人共同犯下非公務機關非法利用個人資料罪，判處劉時郡1年8月徒刑、林姿伶1年5月徒刑、吳春美1年4月徒刑，全數給予緩刑3年。此外，三人分別必須向公庫支付30萬、20萬與15萬元罰金，並接受法治教育及提供義務勞務。當初前往地檢署按鈴告發的網路名人四叉貓對此結果表示，「沒有羅明才本人授意？最高只追究到服務處主任就止損了…我是不相信啦」，「全部都緩刑+罰十幾萬而已，代價真的低，難怪國民黨這麼愛玩死亡連署」。

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