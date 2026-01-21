新店老婦走斑馬線邊緣竟遭公車撞飛 全身多處骨折一度命危

蔡姓老婦走在斑馬線邊緣時被公車撞上，導致全身多處骨折、身受重傷，所幸經救治後，現已從加護病房轉到普通病房休養。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區安康路三段與雙城路口16日晚間發生嚴重車禍，76歲蔡姓老婦人走在斑馬線邊緣穿越馬路時，遭65歲王姓男子駕駛的公車撞上，老婦當場重摔倒地，造成頭部受創及全身多處骨折，所幸經加護病房連日搶救，老婦目前已轉入普通病房休養，確切事故原因則仍須釐清。

根據監視器畫面，蔡姓婦人當時正走在斑馬線邊緣，穿越馬路時遭王男駕駛的公車撞上，強烈撞擊力道讓老婦噴飛倒地，現場還留下大片血跡，場面怵目驚心。

警消接獲報案趕抵現場，立刻將婦人送往新店耕莘醫院急救，她頭部受到重創，手部、腳部以及骨盆等多處骨折，傷勢嚴重還一度命危，所幸經多日救治後，目前已從加護病房轉到普通病房休養。

新店分局警方針對王姓司機進行酒測，數值為0，排除酒駕肇事，王男聲稱，他當時正通過路口，完全沒有注意到老婦的身影這才導致車禍，確切事故原因則仍待進一步釐清。

