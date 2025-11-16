新店詭異2死車禍 騎士父：兒子反應的機會都沒有

徐男昨日下午與騎乘自行車的劉姓老翁發生事故，送醫後2人皆不治身亡。翻攝畫面

新北市新店區昨（15）日下午發生一起詭異的2死車禍，34歲徐姓機車騎士在行駛途中，遇到從巷子突然騎自行車出來的86歲劉姓老翁，因閃避不及直接撞上，造成2人受傷送醫，劉男還一度清醒，但在就醫後雙雙不治死亡，下午檢方前往板橋殯儀館相驗，徐男父親受訪表示，「連反應的機會都沒有！」

昨日下午3點04分，徐男騎乘機車行駛於新店民族路朝中正路方向前進，行經案發地點時，劉翁則騎自行車從右方突然竄出，導致徐男閃避不及直接撞上，徐男倒地後連人帶車滑行約5公尺，造成手肘、頭部受傷，劉翁頭部也有傷勢，2人接送醫院治療，不料徐男在治療過程中突然陷入昏迷，隨後於晚間6點多宣告不治，而劉翁而是進入加護病方觀察後，於晚間8點多不治死亡。

徐男父親表示，從監視器看到畫面，兒子連反應的機會都沒有。翻攝畫面

台北地檢署檢察官今日下午前往板橋殯儀館相驗，徐男父親在場受訪時表示，從監視器很清楚看到，老翁直接從巷子衝出來，反應根本來不及，「兒子就是正常騎車，連反應的機會都沒有。」據了解，徐男還一度聯絡妹妹，表示怎麼會碰到這種事，不料徐父在5點多抵達醫院時，兒子的狀況已經「沒辦法了」。

昨事故發生後，警方替2人實施酒測，皆無酒精反應，詳細肇事原因及責任歸屬，將待警方進一步調查釐清。



