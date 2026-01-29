新店警分局查獲外籍人士逾期停留案

新店警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新店警分局坪林所今（29）日09時40分許接獲線報，稱坪林區水聳淒坑坪林拱橋有失聯之外籍移工，警方立即派遣線上巡邏員警前往查看。

新店警分局指出，坪林所員警到場後見一男子形跡可疑，該男子見警上前立即逃逸，並從水德里產業道路旁跳入北勢溪內(約6公尺高)，員警見狀立刻通報坪林消防隊協助，經消防隊將該男子帶回岸邊後，發現其頭部有撕裂傷，遂由員警隨救護車戒護至新店耕莘醫院治療，於醫院觀察中。

新店警分局表示，經查驗身分發現，該男子為越南籍之T姓男子，中文名為張男（43歲），張男於去（114）年03月07日居留證到期，未於法定期限內出境，顯已違反入出國及移民法，當場告知渠違反之法條及相關權利，俟其就診出院後製作筆錄即移請移民署新北專勤隊辦理遣返。