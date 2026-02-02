新店警查獲棋牌社涉賭博 逮3嫌查扣11萬賭資

新店警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新店警分局為杜絕賭博歪風，針對轄內棋牌社加強管控，主絕業者打著合法名義從事非法賭博行為。特於1月29日20時許，持搜索票突襲中興路一間棋牌社，當場查獲16名賭客以籌碼兌換現金賭博，並查扣現金近11萬餘元(含抽頭金2萬餘元)、電動麻將桌7桌、監視器2支、工作手機3部及麻將8付等證物，全案依賭博罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

新店警分局提供

新店警分局指出，經調查，該棋牌社以「清潔費」為名，向賭客按桌收費，並主動詢問賭客「要打多少底」，再依賭資金額發放對等籌碼，賭局結束後則由賭客自行以籌碼兌換現金。新店分局偵查隊掌握不法情資，積極蒐證後向臺北地院聲請搜索票，當日行動順利查獲負責人及賭客共19人。

新店警分局長陳建龍強調，警方對轄內棋牌社將持續進行臨檢與蒐證，絕不姑息任何假借合法掩護非法賭博的行為；若查有不法，將報請第三方警政由新北市政府採取行政處分，徹底杜絕賭博亂象。