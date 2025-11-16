新店車禍自行就醫離奇死亡！高大成分析原因：看過1個月後才死的

高大成分析新店車禍徐男死因。（圖／報系資料照）

新北市新店區15日下午發生一起交通事故，34歲徐姓男子騎機車行經民族路時，與正騎腳踏車過馬路的86歲劉姓老翁發生碰撞。雖兩人初步看似僅受輕傷，未料雙雙於送醫後相繼不治，釀成雙亡悲劇。對此，法醫高大成說明，可能是顱內出血所導致。

據了解，事發於下午3時許，徐男自土城騎車前往台北文山區途中，途經新店民族路與劉翁發生碰撞。事故後徐男意識清楚，立即撥打119報警求助，並陪同救護人員將劉翁送醫，自己則搭乘另一輛救護車前往耕莘醫院急診室。

廣告 廣告

據徐男父親表示，兒子身體一向強健、平時規律運動，並無慢性病或感冒等症狀，事故當日也狀況正常。他表示，兒子抵達醫院後曾表示想先去買午餐，未立即進入急診，稍後才自行填寫資料準備就診，未料至傍晚5時突告昏迷，最終搶救無效，於6時3分宣告不治。

警方說明，劉翁亦於事故後由救護人員送醫，當時亦處於昏迷狀態，送入加護病房觀察，但晚間8時病情急轉直下，搶救無效死亡。

針對本起事件，中山附醫法醫科主任高大成分析，徐男的死亡可能為「蜘蛛網膜下腔出血」所致。他指出，這類顱內出血初期出血量少，可能完全無感，但當血量逐漸累積至100毫升以上，顱內壓升高就可能引發昏迷甚至死亡。

高大成表示，頭部外力撞擊後即便表面無傷，仍可能造成顱內隱性出血，其發作可能延遲數小時、數天甚至長達數週。他曾經看過最長1個月後才死亡的案例，因此建議只要發生車禍、跌倒或劇烈碰撞後出現頭暈、嘔吐、不適等反應，別急著和解，應即時就醫並觀察至少一週，避免憾事發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

運鈔車門沒關好「撒幣浮州橋」 警方花1小時協助撿錢

新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受

日客九份老街錢包遭竊 警方破獲跨國扒手集團