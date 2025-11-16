新店車禍自行就醫離奇死亡！高大成分析原因：看過1個月後才死的
新北市新店區15日下午發生一起交通事故，34歲徐姓男子騎機車行經民族路時，與正騎腳踏車過馬路的86歲劉姓老翁發生碰撞。雖兩人初步看似僅受輕傷，未料雙雙於送醫後相繼不治，釀成雙亡悲劇。對此，法醫高大成說明，可能是顱內出血所導致。
據了解，事發於下午3時許，徐男自土城騎車前往台北文山區途中，途經新店民族路與劉翁發生碰撞。事故後徐男意識清楚，立即撥打119報警求助，並陪同救護人員將劉翁送醫，自己則搭乘另一輛救護車前往耕莘醫院急診室。
據徐男父親表示，兒子身體一向強健、平時規律運動，並無慢性病或感冒等症狀，事故當日也狀況正常。他表示，兒子抵達醫院後曾表示想先去買午餐，未立即進入急診，稍後才自行填寫資料準備就診，未料至傍晚5時突告昏迷，最終搶救無效，於6時3分宣告不治。
警方說明，劉翁亦於事故後由救護人員送醫，當時亦處於昏迷狀態，送入加護病房觀察，但晚間8時病情急轉直下，搶救無效死亡。
針對本起事件，中山附醫法醫科主任高大成分析，徐男的死亡可能為「蜘蛛網膜下腔出血」所致。他指出，這類顱內出血初期出血量少，可能完全無感，但當血量逐漸累積至100毫升以上，顱內壓升高就可能引發昏迷甚至死亡。
高大成表示，頭部外力撞擊後即便表面無傷，仍可能造成顱內隱性出血，其發作可能延遲數小時、數天甚至長達數週。他曾經看過最長1個月後才死亡的案例，因此建議只要發生車禍、跌倒或劇烈碰撞後出現頭暈、嘔吐、不適等反應，別急著和解，應即時就醫並觀察至少一週，避免憾事發生。
搶救無效！台南「2機車對撞解體」 65歲女慘死
台南善化區台1線今（16）日上午發生兩機車激烈碰撞事故，65歲女騎士重傷無生命跡象，35歲男騎士也重創昏迷，雙雙送醫急救，最後女方仍因重傷宣告不治，搶救無效。中天新聞網 ・ 14 小時前
台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝
台中車站發生落軌意外！今日（15日）上午10時許，一名年約70歲婦人在車站月台時，不慎摔落軌道，被捲入109次自強號列車下方，警消人員獲報到場將婦人救出送醫，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
濃煙從對面山頭可見！九份遊覽車驚傳火燒車 旅客全下車觀光幸無人傷
一台到新北九份載客的遊覽車今（15）日下午突然起火，火勢迅速蔓延，整台車陷入火海，冒出的濃煙在對面的山頭都能看到，所幸駕駛及時逃生，車上的遊客也都下車觀光、不在車上。消防隊將火撲滅後，懷疑起火原因是遊台視新聞網 ・ 1 天前
加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規
台中大里與雲林四湖接連發生嚴重車禍！台中63歲何姓女騎士違規穿越雙黃線，與2台機車碰撞造成3人傷亡；雲林一輛黑色轎車逆向超車，撞上銀色轎車導致失控衝進民宅，所幸屋內無人，2名駕駛受傷送醫。目擊民眾驚呼，台中事故現場「當時有尖叫聲，紅色機車似乎轉了兩圈」，而雲林警方也呼籲，「駕駛人在路上超車時應注意安全，並先打轉向燈示意」。這些事故再次提醒民眾，遵守交通規則的重要性！TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化男過馬路遭女駕駛撞飛！重傷昏迷送醫搶救中
彰化市彰南路二段15日晚間發生嚴重車禍，一名王姓女子開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越馬路的李姓男子。男子遭猛烈撞擊後彈飛落地，頭胸與四肢多處受傷，送醫時已失去意識，目前仍在加護治療。中天新聞網 ・ 8 小時前
蘇澳永春里「土石滿布如山」 煙波飯店30車受困停車場
鳳凰颱風強勢侵襲宜蘭，造成多處嚴重災情，其中以蘇澳地區受創最為慘重。永春里一處民宅幾乎被土石沖毀，鐵皮屋周圍全是石塊，大小土石堆積成小山坡，完全掩埋了原本的地面。同時，煙波大飯店地下停車場遭水淹滿，30多輛車輛受困，飯店方面已承諾負擔全額拖吊費用，並預計休業至11月底進行環境清理與設備復原。TVBS新聞網 ・ 1 天前
超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導昨（15）日晚間23時，國道1號北向49公里南崁路段，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，再失控衝向外側交流道護欄，最終停於南崁出口匝道。27歲邱姓駕駛頭部擦挫傷，送林口長庚醫院救治，酒測值為零，排除酒駕。警方初步研判，事故原因疑似是駕駛恍神或分心。昨（15）日晚間23時許，國道1號北向49公里南崁路段發生自撞事故，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，車輛失控再衝向外側，撞上交流道護欄後停於北向南崁出口匝道。國道警方接獲通報後，立即派遣巡邏車趕往處理，並通知交控中心及消防、救護車，迅速將現場傷者送往林口長庚醫院救治。肇事駕駛為27歲邱姓男子，頭部有擦挫傷，但無生命危險，酒測值為零，已排除酒駕可能。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清，初步研判為駕駛恍神或分心所致。事故現場於翌日凌晨0時4分排除。國道警方提醒，駕駛人行車應保持安全車距，勿疲勞駕駛，開車前務必精神充足；車內乘客及駕駛也應全程繫好安全帶，以確保自身安全，降低意外風險。警方獲報後迅速趕抵。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄 更多民視新聞報導大寮回收場10公尺81歲母遭混凝土車輾斃 女兒目睹崩潰尖叫不滿鄰居家中狗吠 莽男帶刀嗆殺狗喝血逼少女脫光看「比比」是否要公布？昔曝新北市長內參民調 黃國昌回應了民視影音 ・ 18 小時前
中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷
地方中心／綜合報導新北市瑞芳區九份老街入口處前，週六下午4點多，發生一起火燒車事故。一輛載著11名遊客的中型遊覽車，停在路邊，不明原因突然起火燃燒。消防人員到場時，整輛車已陷入火海。不過，幸好當時車內11人，都已驚下車到老街逛街，逃過一劫。起火原因，還有待調查。一輛遊覽車，不斷竄出橘紅色的火光，陣陣黑煙直沖天際，整條街濃煙密布。就怕延燒到一旁的民宅，消防人員趕緊拉起水線灌救。只見整輛車的前半部，被燒得一片焦黑，只剩下骨架。怎麼也沒想到，好端端地把車停在路邊，整輛車卻突然起火。事發的第一時間，駕駛也趕緊起車上滅火器滅火。當事駕駛表示，(當下車上)鬧轟轟的，我馬上就把安全門打開，馬上他們人就疏散開了，我們就叫他(遊客)走旁邊，那個(火燒)的時間很快，我剛剛就是有去拿那個滅火器，去噴一噴。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）事發就在新北市瑞芳區，九份老街入口處前，週六下午4點多，一輛中型遊覽車，不明原因突然起火燃燒。遊覽車駕駛在第一時間，趕緊拿起車上的滅火器救火，沒想到火勢越燒越烈，等到消防人員到場時，整輛車陷入火海，現場濃煙密布。當時車上的11名乘客，還有一名導遊，都已經下車在逛老街，幸運逃過一劫。新北市消防局瑞芳分隊小隊長曾渭錕表示，日本團團員11個，含導遊跟司機共13人，均平安無事，起火點疑似是後方的引擎室，人員均平安，現在火勢也都熄滅了。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）開心出遊，卻碰上火燒車事故，不過好在沒有人員傷亡，詳細的起火原因，還有待火調科人員，進一步釐清。原文出處：九份老街中型遊覽車突起火 11名旅客下車逛街幸無人傷 更多民視新聞報導精準命中2025爆豬瘟！命理師示警1事恐發生教育部、警政署攜手強化校園防護 聯繫會議共研防毒新對策悚！新北板橋台65線半夜「拖吊車燒成大火球」 恐怖畫面曝光了民視影音 ・ 1 天前
基隆港嚴重車禍！貨櫃車東港碼頭自撞貨櫃區 駕駛「腿部變形」受困送醫
今（15）日傍晚，基隆港東岸碼頭的作業區域發生一起貨櫃車自撞意外。一輛解櫃車在東 9 碼頭後線櫃場作業時，不明原因失控撞擊貨櫃堆區，導致車頭嚴重受損。男性駕駛的腿部被變形的車體緊緊卡住而受困，所幸在港務消防隊與基隆市消防局的聯合救援下，駕駛最終成功脫困並送醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導濃煙狂竄！台南市消防局今（15）日下午1時29分獲報，歸仁區民權一街的一處民宅發生火警，現場竄出濃濃黑煙，因此立即派出共16車、34名警消人員趕赴現場灌救；由於火勢持續延燒，還波及附近5間民宅。消防人員表示，經過搶救後，在下午2時11分控制火勢，幸好無人受傷受困。至於詳細的起火原因，仍待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光 更多民視新聞報導最新／北市松山工地晚間竄火煙 中華工程發聲了「持續強化工安管理與預防機制」馬公北辰市場凌晨大火 6攤位被燒毀攤商焦急新竹家具行慘遭祝融！百坪倉庫陷火海燒成骨架民視影音 ・ 1 天前
恍神？特斯拉國道「左右偏移」 撞分隔島悚衝護欄
桃園市 / 綜合報導 國道1號桃園北上到林口路段，昨(15)日晚上10點多發生一起 特斯拉 自撞車禍，當時這輛車從內線車道往右開後又左右偏移，先撞上分隔島，最後再 暴 衝撞上出口旁的護欄才停下，警方初步研判這起車禍，駕駛疑似恍神分心才會自撞分隔島，但詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。目擊駕駛說：「這在做什麼，你看這在做什麼(不知道)。」駕駛開在國道上就滿是疑問，因為他發現左前方的白色電動車，先往右邊車道開，再左右來回偏移，又從右往左邊車道，沒減速一直開，下一秒...。目擊駕駛說：「撞了，撞了，呼。」電動車直接撞上左側分隔島，不只發出巨響，車子瞬間還冒出大量濃煙，但這輛車幾乎垂直轉向後，又...。目擊駕駛說：「喔，哇。」自撞後又一路往右直衝，最後撞上出口旁的護欄，翻轉了好幾圈，車才終於停下來，橫停在路邊的電動車，車頭毀損車身也被擦出刮痕。這起自撞車禍，發生在15日晚上10點多，國道1號北向49公里南崁路段，其他駕駛也紛紛猜測自撞原因。電動車專家墨鏡哥說：「它(電動車)的設定是可以關閉的，然後它可以設定，如果偏移的話它會震動提醒，那另外一種提醒是，它會幫我們修正方向盤，它的車道偏離預警，它的規定是在，它的時速在64公里到145公里之間。」其他駕駛也討論，車道偏離預警是否有起作用，但當事駕駛有沒有開自動駕駛或其他輔助功能，警方還在調查。國道公路警察局第一大隊分隊長陳安旭說：「一名男子駕駛小客車，疑似恍神，分心駕駛，導致車輛失控後肇事，該男子頭部擦挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫。」駕駛就醫後沒有大礙，經過警方調查，他的酒測值為0，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
彰化大樓暗夜火警 17位住戶屋內待救嗆傷送醫｜#鏡新聞
彰化中華西路上一棟集合式住宅今天(11/16)凌晨3點多發生火警，起因是停放在騎樓的機車突然起火燃燒，把唯一的出入口擋住，濃煙還不斷往上竄。由於住戶都在睡夢當中，2到5樓一度有不少人受困，警消直接喊話宣導，要民眾關閉門窗，在房間內待救。最後成功將17人救出送醫，所幸都沒有生命危險。至於機車是不明原因自燃，還是遭人縱火，目前已展開調查。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
彰化市大樓騎樓機車起火及時撲滅 住戶17人吸入濃煙嗆傷送醫
彰化縣彰化市中華西路一棟5層樓高大樓，今天凌晨騎樓停放機車突然起火，火勢上竄，產生陣陣濃煙，部分居民吸入濃煙後嗆傷或感覺不適，警消獲報趕到現場，及時撲滅火勢並將大樓住戶17人送醫治療。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
