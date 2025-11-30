新店轉運站司機、乘客爆互毆 民眾目擊嚇壞

公車旁邊，兩名男子打成一團。（圖／東森新聞）





昨天（29日）晚上，民眾目擊在新店轉運站，有公車司機和乘客爆發扭打！根據了解，乘客疑似喝醉酒，上車後咆哮，客運業者表示，由於當下乘客作勢拿酒瓶攻擊司機，司機為了防衛才會「抱住對方」。目前司機先在家休養，暫時不會提告，業者強調，後續也會加強司機的情緒管理。

目擊民眾：「打架了。」公車旁邊，兩名男子打成一團，其中一人就是公車司機，另一人則是乘客。

目擊民眾：「打架了啊啊啊。」只見兩人打到抱在一起，一度去撞旁邊的柱子，又雙雙跌倒在地，讓目擊民眾嚇壞大叫，還有其他人趕緊上前勸阻。

勸架民眾：「不要打架。」有其他乘客目擊，兩人在車上就開始吵架。

公車司機vs.酒醉乘客：「我喝酒也有事喔，沒事啊，但你在公共場所罵人，怎麼可以，是怎樣，言論自由你知道嗎。」

新店捷運站外，這裡也是客運的轉運站，公車業者表示，和司機爆發衝突的乘客渾身酒味。

台北客運副理陳仕涵：「上車之後就不斷大聲咆哮辱罵政治人物，也罵我們駕駛員，後續他有一個拿酒瓶要作勢攻擊駕駛員，因為他手邊有個黑色袋子，裡面是裝著酒瓶，駕駛當時就是要防衛，避免他攻擊，所以就有抱住他。」

業者表示，司機傷勢不重先在家休養，目前沒有要對乘客提告。

其他民眾：「（如果遇到）我一定要找人，去把他先安撫，如果他真的很盧的話，那真的要先制止他的自由，也不能說他的自由啦，至少讓他不要危害到司機，危害到乘客。」

後續也會加強教導司機的情緒管理，如果又遇到類似狀況保持冷靜，並盡快報警，確保自己和車上其他乘客的安全。

