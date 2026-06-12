新店造假連署判決出爐！3人都緩刑 他狠譏：難怪國民黨愛玩死亡連署

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羅明才新店服務處主任劉時郡涉嫌偽造連署，日前遭判刑1年8月，緩刑3年。（翻攝自劉時郡臉書）

民進黨新北市議員陳乃瑜去年被藍營發起罷免，連署到一半就宣布失敗，但主導的國民黨立委羅明才新店服務處主任等人卻被發現，在連署過程涉嫌利用他人資料偽造署名。相關判決日前出爐，被告的3人分別被判1年4月到1年8月，全部都緩刑3年，提出檢舉的網紅四叉貓直言：「代價真的低，難怪國民黨這麼愛玩死亡連署」。

根據台北地院判決，國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、服務處助理林姿伶、前民進黨新店區黨部主委吳春美，在罷免陳乃瑜的連署過程中，擅用他人個人資料，在提議人名冊中偽造署名。

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3人最終都坦承犯行，一審依《個人資料保護法》第41條之非公務機關非法利用個人資料最，分別被判處1年8月、1年5月、1年4月徒刑，皆緩刑3年，並須向公庫支付30萬、20萬、15萬元，提供義務勞務及接受法治教育。

當初跑去按鈴檢舉的四叉貓今（12日）貼出判決內容表示，這個死亡連署是羅明才服務處作的，「沒有羅明才本人授意？最高只追究到服務處主任就止損了…我是不相信啦！但也只能尊重司法判決」。

四叉貓也提到，3人都只有緩刑跟罰錢，代價真的很低，難怪國民黨這麼愛玩死亡連署；他還酸，陳乃瑜不過是第一次選上的小小市議員，就讓國民黨立委助理聯手民進黨部前主委一起鬥她，「這也太高規格對待了吧！」

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