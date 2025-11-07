新店運動場地大翻新 劉哲彰爭取匹克球專場拍板定案

248251107a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店地區運動風氣盛，但球友長期反映場地不足。議員劉哲彰在市政總質詢中向市長侯友宜爭取，建議市府增設匹克球專用場地，解決球友「想打卻沒場地」的困境。市府近日拍板，將活化2座使用率偏低的籃球場，改建為匹克球專用場地，預計設置4座球場，成為新店首座專用匹克球設施。

劉哲彰指出，匹克球結合羽球、網球與桌球特色，入門容易、運動量適中，近年在全台掀起熱潮。全台匹克球愛好者已突破14萬人，預估2025年將增至50萬人，2026年可望突破120萬人，熱度持續攀升。他說，新店運動人口眾多，但現有場地多被固定使用，許多球友及社團反映，即使想租借運動中心，也難以排到場地。

廣告 廣告

248251107a09

侯友宜回應，市府將持續盤點低使用率場地與閒置空間，活化設計成複合式球場，提供更多運動選項，並肯定劉哲彰積極反映地方需求，讓政策更貼近民眾生活。市府承諾，除河濱專用球場外，也將放寬運動中心使用規定，新增匹克球租借項目，民眾可透過APP預約使用，提升場地運用彈性。

劉哲彰表示，下一步將督促市府全面盤點新店及各行政區運動中心、鄰里公園閒置場地，規劃複合式球場納入匹克球選項，結合社區活動與校園體育推廣，讓市民隨時隨地都能運動。他強調，新店將成為全台全民運動示範城市，全面活化場地、完善租借機制，將運動熱潮延伸至每個角落。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

籲侯友宜通學安全不能流於表面 劉美芳要求導入AI定期檢測

指台北大巨蛋漏水前車之鑑 新北國民黨團提3建言促新北市府及早因應

【文章轉載請註明出處】