新店金城武摔車了！帕拉斯驚揭「19歲魔咒」 面交竟被粉絲父母相親

帕拉斯團員吉他手小葵(金髮)、鼓手大寶、主唱FAMA、貝斯手漢堡為「專輯帕帕走」面交活動騎車在台北趴趴走。迷音樂提供

由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成的帕拉斯樂團，出道前即獲五月天欽點拍攝MV，點閱數大破2500萬次。為了回饋粉絲，帕拉斯特別舉辦「專輯帕帕走」面交活動，不料有「新店金城武」之稱的主唱FAMA，在集合途中遭後方車輛追撞，導致當場摔車、手部擦傷。所幸並無大礙。

帕拉斯首張專輯《下天堂》推出後，接下超過30場商演，團員們於1/31親自騎車化身「業務外送員」，將CD親手送到20位幸運粉絲手中。不料活動當天驚傳意外，「新店金城武」FAMA當場摔車，但他簡單處理傷口後仍立刻會合完成任務，敬業精神讓粉絲大呼心疼。

主唱FAMA 19歲曾摔車6次 團員驚呼：逃不過逢九魔咒

事實上，帕拉斯成團前打工經驗豐富，FAMA曾任房仲成交過兩棟千萬豪宅。團員聊起往事才發現，四人竟有三位在19歲那年騎車摔過車，其中FAMA更是摔車高達6次，彷彿陷入「逢九魔咒」。

這場意外也讓團員想起今年正值19歲的鼓手大寶，紛紛叮嚀他要小心車關，嚇得大寶崩潰直喊：「我不要！」所幸FAMA此次遇襲並無大礙，團員也打趣喊道：「這下運開了，逢凶化吉！」

帕拉斯團員左起吉他手小葵(金髮)、鼓手大寶、「新店金城武」主唱FAMA與貝斯手漢堡與歌迷「面交」被粉絲爸媽相親。迷音樂提供

粉絲家面交變相親現場 爸媽熱情問：有缺女朋友嗎？

面交過程中發生不少趣事，有粉絲相約在大寶家經營的「泰國小館」見面，現場宛如小型簽名會。更有家長被帕拉斯的上進態度感動，熱情邀請團員進客廳喝飲料、吃炸雞，甚至有父母當場開啟「選婿模式」，笑問：「你們有缺女朋友嗎？」讓面交現場瞬間變成另類相親會。

儘管面交當天天候不佳，帕拉斯仍跑遍中和、板橋、淡水，全員到齊完成使命。由於活動迴響熱烈，官方宣布將於2/7（六）下午3點在西門徒步區加碼舉行發送活動，屆時帕拉斯將親自為30位幸運粉絲簽名、合照。



