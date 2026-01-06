「新店金城武」也要避桃花 新人樂團帕拉斯禁愛令嚴苛罰款達千萬

新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》。(記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》，跨年也連趕三場，際遇不錯，雖然主唱FAMA被封為「新店金城武」，但也得避桃花，因為經紀公司下了「禁愛令」，罰則很重，因此團員現階段都只想拚事業。

帕拉斯由主唱FAMA、貝斯手漢堡、吉他手小葵，以及年僅19歲的鼓手大寶組成，曾出現在周杰倫、阿信和F3的《恆星不忘 Forever Forever》MV中，不過日前網路出現爆料，對於他們出道前自掏腰包25萬拍的MV，最後無法曝光，讓當初合作的團隊有所不滿，對此，帕拉斯團長小葵今表示：「謝謝當初製作的導演，和原本MV擦身而過，我們也感遺憾。」主唱FAMA也說：「大家都是認真付出。」

經紀公司則表示，已經兩度和當初為帕拉斯拍MV的劇組、導演、製片、攝影、美術等碰面討論，經驗分享，對方也樂意協調，目前則會研究以何種方式將以前拍攝的作品能有機會呈現。

為了讓帕拉斯在歌壇闖出好成績，經紀公司下了「禁愛令」， 團員笑說：「戀愛稅，價值不斐，我們現在把重心放在專輯。」小葵則笑說：「過陣子我會凹，早點放寬。」經紀人則透露，禁愛令罰款高達千萬。 由於團員互動很有愛，媒體開玩笑詢問，如果是團員之間產生情愫OK嗎？經紀人說若是團內戀愛就沒關係，可以接受。

