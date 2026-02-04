「新店金城武」遭追撞摔車 帕拉斯團員打趣：臉沒事就好

帕拉斯鼓手大寶（左起）、吉他手小葵、主唱FAMA、貝斯手漢堡日前親送CD給粉絲。（迷音樂提供）

「PALLAS 帕拉斯」樂團由主唱 FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成，首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，帕拉斯特別規劃「專輯帕帕走」面交活動，凡參與活動並購買專輯，就有機會獲得團員親自送 CD 到府的資格。帕拉斯團員日前化身外送員，親自騎車送CD到20位幸運粉絲手中，讓粉絲又驚又喜。

不過活動當天上演驚魂插曲，有「新店金城武」之稱的主唱 FAMA，騎車前往集合地點途中，遭後方車輛追撞， FAMA 當場摔車、手部擦傷，所幸臉部並未受傷、並無大礙。團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰：「還好臉沒有受傷就好！」FAMA 簡單整理傷口、返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成「專輯帕帕走」任務。

廣告 廣告

事實上，帕拉斯成團前個個打工經驗豐富，主唱 FAMA 曾擔任房仲兩年，成功成交過兩棟上千萬豪宅；貝斯手漢堡發片前已於樂器公司歷練成為小主管；吉他手小葵征戰無數 Live house、Pub 舞台。巧的是，其中竟有3人在打工期間騎車摔過車，而且全都發生在 19 歲那年，其中摔得最慘的正是 FAMA，19 歲那年竟摔車多達 6 次，彷彿逃不過「逢九魔咒」。

帕拉斯樂團成員日前化身外送員，親送CD給粉絲。（迷音樂提供）

「專輯帕帕走」活動大受歡迎，當粉絲親手接過帕拉斯送到府上的專輯時，往往感動不已，連粉絲的爸爸媽媽也跟著又驚又喜，直呼「真的很不可思議」。有家長當場大讚帕拉斯年輕卻相當上進、態度敬業，甚至熱情邀請團員直接進客廳坐下，一邊喝飲料、一邊吃炸雞聊天，氣氛宛如家庭聚會。過程中還有父母親笑問：「你們有缺女朋友嗎？」一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會，趣味十足。

隨後帕拉斯馬不停蹄跑遍新北市各地，足跡遍及中和、板橋、淡水，即使天候不佳下著雨，仍全員到齊、使命必達，完成所有面交任務，讓粉絲直呼「太拚了」。向隅粉絲也別失望，「專輯帕帕走」活動再加碼抽出 30 位幸運粉絲，將於 2／7（六）15：00，在西門徒步區，由帕拉斯親自逐一發送專輯並完成簽名、合照，消息一出立刻掀翻網路，粉絲狂喊：「提早過年啦！」

更多中時新聞網報導

婦女權利升級 衛福部新設婦保司

錢少、事多、責任重 教師荒難解

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」