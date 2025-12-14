新店錦秀、碧瑤社區搶災便道坍落 混凝土塊撞破民宅牆壁幸無人傷

新北市新店碧瑤、錦秀社區10月間因連日豪雨，造成擋土牆坍塌、土石滑落，目前持續進行搶災工程，13日卻發生施工便道坍落，混凝土塊撞破民宅牆壁，幸未造成人員傷亡。新北市府表示，廠商已於今天凌晨移除土塊，對於造成周邊居民虛驚表示歉意，後續將辦理專業技師檢查、建物外牆修繕事宜。

新北市日前連日降雨，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，13日發生施工便道坍落致混凝土塊撞破民宅牆壁意外，所幸無人受傷。（圖／新北市議員黃心華提供）

新北市日前連日降雨，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，目前仍進行搶災工程。根據國民黨新北市議員黃心華臉書（Facebook）貼文表示，擋土牆倒塌意外搶災工程現場發生施工災害，所幸無人傷亡。

廣告 廣告

黃心華貼文表示，這次施工意外原因，是因為要打造施工平台，先用混凝土重力塊疊成四周的「圍牆」，再往中間區域澆置低強度混凝土。不過澆置速度、分層澆置批次、下雨帶來的額外水分、重力塊堆疊方式等「負面因素」沒有考慮周詳，導致土塊被推倒，砸破民房外牆。

新北市政府養工處發布新聞稿說明，新店碧瑤、錦秀社區13日搶災施工便道坍落，施工廠商已於今天凌晨移除坍落混凝土塊，遭土塊擊中的建物為錦秀路某民宅一、二樓，造成磚牆破損。

養工處表示，因新店碧瑤、錦秀社區日前擋土牆坍塌，已撤離建物住戶，目前暫無人居住，但對於造成周邊居民虛驚表示歉意，後續將邀請專業技師公會進一步檢查，辦理建物外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率前提下，審慎進行搶災作業。