新店錦秀社區擋土牆搶修意外 不堪負重混凝土砸毀民宅

昨(13)日下午5點多，新北市新店區錦秀路上的擋土牆突然倒塌，直接砸進民宅內，據了解，這裡的擋土牆在10月底受到豪雨影響坍塌，施工單位正在緊急搶修當中，不過剛好在灌漿階段遇上連日降雨，擋土牆才會承受不住重量坍塌，所幸居民早在10月就已經撤離，這次意外並沒有造成人員傷亡，但也讓住戶再想起崩塌惡夢，相當擔憂。

巨大的方形石塊直接把住家砸出一個大洞，紅磚頭水管全裸露在外，整面窗戶跟牆壁分離，連洗手台也被撞得四分五裂，整間浴室全毀看不出原本的模樣，但慘狀不只這一處。

整面牆碎成蜘蛛網狀還有多處崩落，儘管臥室沒有受到直接的撞擊還是嚴重受損，附近住戶聽聞巨大聲響也被嚇壞。隔壁住戶說：「忽然間碰一聲很大聲，整個房子還震動，小孩子都嚇哭了。」位在新北市新店區錦秀社區的擋土牆，早在10月底就因為抵擋不住颱風共伴效應，帶來的驚人雨勢而坍塌，市府緊急搶修沒想到過程中，會再發生塌陷意外。

新北市議員黃心華說：「不過初步看起來民房梁柱結構尚屬完整，同時承包商也表示，會協助將外牆進行覆蓋，防止雨水入侵。」事發在昨日下午5點多，修繕工程進入灌漿階段，施工單位先利用重力塊搭成圍牆，再往中間澆置混凝土，沒想到遇上降雨帶來額外水分，且疑似受到灌漿速度過快批次分配不當等等影響，造成重力塊不堪負重崩塌直接砸破民宅外牆。

新北市政府養工處處長鄭立輝說：「施工廠商已經在14日的凌晨將混凝土塊移除，造成周邊居民的虛驚我們在這邊表示歉意，後續也將邀請專業技師公會進一步檢查後，辦理建物的外牆修繕事宜。」

所幸在10月底擋土牆崩塌之際，居民就已經先行撤離，並沒有造成人員傷亡，不過不到兩個月，就讓受災戶再度回想起崩塌惡夢，也讓附近住戶對工安產生疑慮。

