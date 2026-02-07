新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍塌 7戶18人今可返家

新北市去年10月遭大雨侵襲，造成新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市府啟動預防性撤離54戶136人。經全力搶修後，工務局昨日會同技師勘查屋況，確認安全無虞，7戶18人今日上午可返家。

新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆遭逢大雨侵襲而坍塌，影響鄰近民宅，市府團隊全力搶修，逐漸發揮穩定邊坡功能。 （圖／新北工務局提供）

受連日豪大雨影響，新店碧瑤社區邊坡發生滑動，與下方錦秀社區間的擋土牆於去年10月25日凌晨坍塌。市府事前掌握監測數據，發現安全疑慮後立即預防性撤離54戶136人，無人傷亡。市長侯友宜兩度到場視察全程掌握狀況，工務局也邀集土木及大地技師公會專業技師進場協助，針對邊坡進行緊急穩定作業與打除倒塌擋土牆。

工務局長馮兆麟指出，碧瑤、錦秀社區在111年即出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已進行道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器。去年大雨期間，裂縫寬度持續擴大，排水失效導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

工務局會同新北市土木技師公會技師勘查屋況，經評估確認安全無虞，新店區錦秀、碧瑤社區7戶住戶可於今日重返家園。 （圖／新北工務局提供）

馮兆麟表示，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備嚴密掌握數值變化，並加速邊坡排水與清理作業，確認安全無虞後分批開放居民返家。

養工處長鄭立輝說明，去年底展開擋土牆上方斜坡整地修復與鄰房保護，並分階段打設地錨與基樁鑽掘、灌漿作業。施工團隊在技師全程監控下，以每兩天完成三支基樁為目標趕工，整體邊坡逐步達到穩定狀態。

新北市政府全力搶修，新店錦秀、碧瑤社區住戶返回家園安居。 （圖／新北工務局提供）

馮兆麟表示，昨日工務局會同新北市土木技師公會至11巷90弄9號、10號、11巷92弄10號及57巷4號勘查屋況，經評估確認安全無虞，7戶今日上午可返家安居。另錦秀路11巷80號屋主因故未出席，將盡速再安排勘查後通知返家。目前撤離中尚有22戶49人，市府將加速工程推進並加強監測機制。

