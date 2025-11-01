新店錦鏽山莊擋土牆坍方初步原因出爐 新北市府將先代為復建

新店碧瑤與錦繡社區間擋土牆坍方，工務局派員進入搶修，移除土方。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區碧瑤社區和錦繡社區間的擋土牆因連日豪雨於10月25日坍方，所幸民眾提前疏散，未造成傷亡，市府工務單位已派員搶修避免災損擴大，工務局初步研判擋土牆是因為上方社區排水溝裂縫雨水滲入地下、加上上方承壓過重，導致坍方，由於復建經費龐大需上千萬元，將先由工務局執行，事後再向責任方求償。

工務局副局長蘇志民指出，碧瑤與錦繡社區間的擋土牆在2022年就產生裂縫，工務局派員到場勘查，發現上方的碧瑤社區內的排水溝因時日長久而龜裂，致使上方的雨水未被疏導至排水系統，多數直接滲入下方坡地土壤，易造成坡地土石鬆動。

他指出，加上靠近擋土牆的住戶，將擋土牆前方空地充份利用，多闢為花園或放置大型盆栽等重物，增加擋土牆的承載壓力，因此工務單位當時先協助社區將排水溝修復，並進行擋土牆的補強，也提醒上方社區居民不要增加擋土牆的承壓。

蘇志民表示，這次坍方幸好事前有裝設坡地監測系統，在坍方前數據顯示異常，工務單位即時警示，要求下方社區民眾馬上撤離，沒有造成人命傷亡是不幸中之大幸。

蘇志民說，雖然社區內為私人土地，並非政府管理維護範圍，但市府為避免已傾倒的擋土牆造成更大危害，仍由工務局派員進入搶修，後續復建工程原應由社區管委會自行籌辦，但考量到復建工程經費要上千萬元，非社區一時能負荷，工務局考量公共安全，會先行協助復建，事後再向責任方求償。

