新店鐵皮工廠凌晨火警 延燒波及隔壁廠房

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〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區安康路二段一間鐵皮工廠，今天凌晨1時許發生火警，消防局獲報派遣大批警消前往救援，抵達現場時，火舌及濃煙已竄出且延燒隔壁廠房，消防人員隨即佈水線灌救，火勢在30分鐘左右撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，起火原因仍有待調查。

新北市消防局今天凌晨1時50分許獲報，新店區安康路2段一間鐵皮工廠發生火警，立即出動各式救災消防車47輛、消防人員133人到場灌救，而新店警分局也出動8名警力到場協助交通管制，火勢於2時20分許控制、2時25分許撲滅，現場也在3時42分恢復通車。

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警消指出，現場為鐵皮工廠後方辦公室起火，並蔓延鄰近商家，所幸沒有人員受傷受困，而燃燒面積約60平方公尺，至於確切起火原因，仍有待火調人員進一步釐清。

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