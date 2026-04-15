新店陽光公園地墊破損成安全漏洞 黃心華偕高灘處會勘促修繕
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北新店陽光運動園區占地約20公頃，結合河岸景觀與多元休憩設施，是在地居民日常運動與親子共遊的好去處。園區內設有自行車道、直排輪競速場、BMX越野自行車競技場、4百公尺跑道及沙灘排球場，另有景觀雨水池與野花步道等多項設施，吸引不少家庭假日造訪。不過近期有家長反映，園內盪鞦韆區周邊地墊出現破損與凹陷，孩童使用時存在跌倒受傷風險，希望相關單位能重視維修。
新北市議員黃心華接獲反映後，立即聯繫市府高灘處，共同前往現場會勘，釐清設施受損原因，並了解現行緩衝材質的耐用情形與使用狀況。現場觀察發現，多處地墊已有明顯耗損，部分區域甚至出現不平整情形，確實可能影響孩童遊戲安全。
黃心華表示，經與相關單位會勘與溝通，已向高灘處爭取了維修預算，近期將完成改善工程。後續也會規劃採用吸震效果良好的材質。
除了器材的維修，黃心華也進一步檢討現行巡檢與維護機制，要求高灘處強化日常檢查頻率，避免類似情況再次發生，提升整體遊戲環境安全。
黃心華表示，公共遊戲空間的安全不容忽視，尤其關係到孩童使用，更需要把關到位。未來將持續追蹤改善進度，確保設施修繕如期完成，讓家長放心、孩子安心遊玩。
照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝
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