新店陽光橋下命案！管理員巡邏驚見2人「倒臥階梯」 65歲男命危不治

記者林盈君／新北報導

本月16日上午，新北市新店陽光運動公園、陽光橋下，一對情侶（65歲卞姓男子、45歲詹姓女友）被發現昏迷倒地，警消獲報趕抵，緊急將2人送醫搶救，但卞男搶救後宣告不治，目前詹女仍在加護病房治療。警方初步勘驗現場，排除外力介入，現場發現留有高粱酒瓶，推測卞男恐因飲酒、加上天冷猝死，但詳情還有待釐清，待詹女清醒後才能進一步了解案情。

新店陽光運動公園、陽光橋下，一對情侶1死1昏迷。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天上午，公園林姓管理員巡邏時，驚見2人倒臥在陽光橋下、運動公園一處階梯，隨即通報警消，當時卞男已失去呼吸心跳，詹女昏迷不醒。2人被緊急送往新店慈濟、耕莘醫院救治，卞男經搶救宣告不治，詹女轉加護病房治療，體內有酒精及微量鎮定劑反應。

廣告 廣告

新店陽光運動公園、陽光橋下，一對情侶1死1昏迷。（圖／翻攝畫面）

警方調查，卞男與詹女為情侶，2人同為保全業，已交往10多年。警方指出，現場地上留有一瓶高粱酒瓶，未有打鬥跡象，已排除他殺之嫌。雙方家屬表示2人近日並無異狀，也沒有透露過輕生念頭，因此，警方也不排除係醉酒之後，天冷導致失溫突然猝死，後續將報請檢察官相驗，進一步釐清卞男死因。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

空姐小三嬌嗔「X到出血」！正宮抓包氣炸、怒PO裸照：讓公司知道妳是誰

柯文哲現身北院！支持者激動衝上前擁抱、捏臉狂搓 現場大喊：阿北加油

疑遭偷排汙水！基隆暖暖溪漂滿「詭異泡沫」 環保局到場急拉攔油索

汐止某社區深夜大火！民眾目擊火光+爆炸聲響 驚悚瞬間畫面曝光

