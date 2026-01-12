新店震後結構健檢服務持續 黃心華偕技師到府助市民安心

248260112a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店及大文山地區因2025年12月27日宜蘭強震影響，感受到明顯的垂直震動與低頻搖晃。地震後市民陸續反映家中牆面開裂、門窗角隅裂縫及磁磚破裂。黃心華在接獲陳情後，與專業技師前往現場提供免費房屋結構健檢，針對天花板與柱邊開裂等狀況進行初步風險判斷，確保住戶不必因建物損傷而陷入集體恐慌。

目前專業團隊已完成10戶到府勘查，初步診斷結果顯示，受檢房屋尚未發現急迫性的樓房整體結構問題，樑柱部分也未見嚴重損傷。這項健檢服務能讓受災市民不再睡得不踏實，透過科學化的數據與技師評析，將專業判斷帶進社區，取代無謂的臆測與不安。

在健檢過程中發現，最常見的損壞樣態為房屋磚牆嚴重裂損。黃心華建議住戶應盡速重砌牆體，或改採施工較快且過程乾淨的輕隔間。由於地震無法預測，若不即時處理裂損牆面，未來若再次發生震動，牆體碎塊砸落恐造成嚴重壓傷，因此災後的補強與專業評析必須同步進行。

服務處目前仍累積不少結構健檢的預約案件，團隊正全力排定到府時間，積極消化現有案件。若在預約排隊期間，市民發現房屋狀況有明顯惡化或迫切的安全疑慮，請務必再次聯繫服務處。黃心華已建立優先協助機制，針對具備高度不安全感的住戶進行即時處置，確保家人的居住空間穩定。

這項獨一無二的免費房屋結構健檢會持續推動，作為選民服務的重要環節。黃心華強調，面對災後修繕的困擾，專業的第三方鑑定是重建居住信心的關鍵。他會持續追蹤各個社區的災損復原狀況，並結合專業資源守護地方居住品質，讓新店與大文山地區的鄉親能在震後重拾穩定的生活節奏。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

