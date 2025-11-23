新店靜思堂展開 北區第三場授證暨歲末祝福

慈濟北區第三場授證暨歲末祝福，今天下午在新店靜思堂展開，來自松山、信義、內湖、汐止和基隆，超過3千人共聚一堂，包括320位警消和眷屬，不論台下或是舞台演繹，慈警為全場挹注一股剛正之氣。其中，從警超過30年的黃進益，今年和太太如願受證，透過法船演繹，他內心更踏實、喜悅。

「身口意業應守護，慈心悲願利眾生。」

法船航行，22位慈警，勇猛護法，個個都是警界典範。

慈濟志工 黃進益：「那我目前服務在，新北市政府警察局訓練科，我擔任技術教官，從警資歷已經有32年的時間，進入到慈濟因緣際會，也已經有15年了。」

廣告 廣告

警察教官，正氣凜然，縮小隱藏慈警團隊之中，卻是身負社會重任。

慈濟志工 黃進益：「那會負責同仁的術科技術，就像射擊訓練，還有柔道訓練 體技，綜合逮捕術等等。」

「天人象馬調御師。」

這一輩子，終於等來因緣成熟，北區連續三場歲末祝福，黃進益在22號第二場，如願攜手太太受證，圓了長年來的盼望，慈警大家庭代代相傳。

慈濟志工 黃進益：「以前要進入佛教，要進入慈善團體，她覺得因緣應該還沒到，一直跟我推託，那我們就夫妻同心同力，齊力斷金 一起，跟隨上人腳步。」

證嚴上人開示 ：「其實我們過去生中，就是這樣 一代一代牽引來，我們現在 這一代，我們聽到慈濟的聲，或者是提起了慈濟的名，我們就是很歡喜。」

「其法性者 亦復如是。」

歡喜、感動的，還有她，美國台灣因緣，一線牽。

慈濟志工 李佳珊：「慈濟真的是 給我最即時的溫暖，然後周靜芬師姊，還是常常來我們家，因為我一個人(在台灣)，誰也不認識。」

每一滴淚水，是那樣的悸動。慈濟家人不離不棄的相伴，讓她重新展開笑容，因為在2022年回到台灣定居前，先生已經在美國失智多年，無助、徬徨天天相隨。

「我們是在韓國，Korea Korea，你穿的是韓國衣服。」

慈濟志工 李佳珊：「那美國的主治醫生是說，他該用的藥都用了 他覺得， 他建議我把他送到安養院。」

一句話說的容易，但夫妻情誼，又怎能放的了手，回國後，原本幾乎舉目無親，不知哪輩子結下的緣，就這麼來臨了。

慈濟志工 李佳珊：「周靜芬師姊 她其實，就像我們姊姊，也像我的媽媽一樣，她就帶我去做慈濟。」

證嚴上人開示 ：「我覺得說 只要還能夠走，還有辦法講話，這個因緣 我不敢放棄，還是 要跟大家用虔誠的心，為大家祝福。」

慈濟一甲子：「百千萬護法，菩薩湧現。」

蕭志傑 李建寬 台北報導

更多 大愛新聞 報導：

化小愛為大愛 長照據點老吾老

慈濟足跡深耕非洲 累計139個國家地區

