新店靜思堂志工早會 大醫王分享法喜

上人行腳，今天在新店靜思堂的會客室，一早有長期傳非洲女孩生理健康的團體，愛女孩國際關懷協會，分享在非洲大陸耕耘的成果。另外，台北慈濟醫院的醫護人員代表，分享了臨床醫療個案，也回顧幾天前，參加歲末祝福之後的感動。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科主任 陳建華：「無論你法華經讀得多透徹，但是你沒有去做 就都沒有，所以要身體力行。」

完成歲末祝福演繹任務，過了兩天，感動仍然存在。上人行腳在新店靜思堂，台北慈濟醫院來早會分享。台北慈濟醫院副院長 徐榮源：「兩個月前 我們大家就相聚在一起，有時候 因為臨床業務都很忙，真正要每次都在一起不容易，可是我們都知道 彼此都相互會了解，他可能會不容易 我們就互補。」

廣告 廣告

相互成就，不僅是肢體演繹，帶入醫病情故事，也見證醫院以愛經營。證嚴上人開示 ：「病人不會表達，醫生很用心去診療出來，這就是醫生和病人之間的關懷，所以真的是很感恩，我們的醫療體系，總是可貴在這一點。」

依自己所能、在社會不同面向付出。深耕東非10年的愛女孩協會，與慈濟合作，今年在38間學校，進行衛生教育、認識、製作布衛生棉。更進一步參與當地農業發展。愛女孩國際關懷協會創辦人 楊怡庭：「每個人都有一塊地，但是他們永遠都付不出學費，那我們想說 這件事情很不對，那是不是可以增加，單位面積的產能 產量，甚至是單位面積的收入，所以我們就開始計算，發現 我們只要教他們將土壤，能夠恢復到原本的力量之後，它可以產出比原本還要大，超過兩到三倍的產能。」

證嚴上人開示 ：「假如有因緣 方便，也可以慈濟跟你們多互動，那裡需要 你們就可以幫它(協會)做支援，因為那裡我很陌生，你們的精神 我很佩服，可以做的 我們要共同，合心 去幫助。」

將雙方善的力量結合，今年慈濟也因為愛女孩協會，在肯亞完成水患後的發放行動，期盼日後有更深連結，擴大在當地的影響力。

更多 大愛新聞 報導：

視野模糊非老花 黃斑部病變找上門

健康橋梁──只要一個動作 檢測早發性巴金森氏症

