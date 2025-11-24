新店靜思堂志工早會 辛巴威志工分享

上人行腳，今天上午從新店靜思堂，前往桃園，不過一早還是在新店，跟志工還有醫療團隊，溫馨座談，主題包含翻轉貧窮，以及跟生命拔河的醫療個案，上人讚嘆說，點點滴滴的用心，都是發揮菩薩精神。

辛巴威慈濟志工 朱金財：「現在我們挖的(井)，其實不是很多，現在就是 最主要是要維修，維修都是之前，不管是聯合國 還是其他的國家，或NGO組織幫忙(興建)的。」

在辛巴威，一口井，平均可以照顧400戶，如今慈濟在當地興建和修復4千多口井，大約能有8百多萬人受惠，慈濟志工向上人分享，在當地深耕的故事。證嚴上人開示：「現在的生活 有很多的苦難，也有非常多人 應他的本領，這樣拿出來就能有辦法救人，就說我們的四大志業，慈善能夠為天下多少，貧窮苦難人去付出。」

拯救天下苦難，視野從國際拉回台灣，台北慈濟醫院也和上人分享，如何將病患從心肌梗塞的鬼門關救回。台北慈濟醫院院長 趙有誠：「插管好像拔不起來，不太順利，他(患者)年輕 力氣也很大，所以常常他醒來的時候就很掙扎，所以每天要打3針的鎮定劑，才能夠把他穩住，不然他可能會把管子拔掉，而且很痛苦。」

證嚴上人開示：「好醫師要群策群力，才有辦法，只有一個醫生 實在是太單薄，所以要有這種群 群醫，就要合心合力。」

畫面來到三重靜思堂，上人行腳特地關心眾弟子狀況，雖然並未久留，但是現場所有人虔誠而莊嚴，聆聽上人說法，希望能領悟更多哲理。

