新店靜思堂鏟子超人聚會 講師開講增進防災知識

慈濟在新店靜思堂舉辦鏟子超人聚會，邀請當時有下去花蓮光復幫忙的志工，交流對救災救難的看法和心得，現場有160位左右的鏟子超人共襄盛舉，除了好玩的闖關活動，也有防災講師為大家上課，讓這些熱血的鏟子超人，除了具備行動力和助人的心，更重要的也要有相應的防災知識。

「像我們現在在搭的，前往光復的列車，你們可以看一下牆上，我們有第幾天，發生過什麼事情。」

進到模擬車廂，彷彿回到當時，來自全台各地的人，扛著鏟子前往花蓮光復鄉。

鏟子超人 陳先生：「去那邊鏟土，現場常常是沒有指揮人員的，但是大家都是一群陌生人，卻可以很有效率，很團結合作的去分工，不用有人指揮 就可以這樣子。」

鏟子超人 曾先生：「真的是很震撼，本來花蓮是一個很好，很美麗的地方，大自然的力量真的無法預測，瞬間就毀滅，你看到我們台灣人，真的是都很有愛心。」

曾經到花蓮幫忙的英雄們齊聚一堂，交流救災心得，每個人看到的風景都不一樣。鏟子超人 張先生：「實際到現場感受才可以知道，他們是怎麼調度分配的，想要聽聽看更多的，鏟子超人的心得。」

慈濟舉辦鏟子超人集會，除了讓各路好漢互相認識，更邀請專業防災講師，來講解災難應變和救災安全，迅速吸引了160位鏟子超人報名。

慈濟慈善基金會副執行長 劉效成：「這次是在台灣裡頭，我們看到最多的年輕人，熱血年輕人，投入台灣的這樣的，救災的行動，我覺得他們這樣一個善的DNA，被啟動了之後，我們希望利用這個機會，不只讓他解鎖這個DNA，也能夠持續地的保溫。」

「每個資訊都不一樣，地區資訊也有落差，很需要大家互相交流。」

有救災救難的熱血，也要具備相對應的知識，或許這場超人集會，可以培育出更具影響力的青年世代。

