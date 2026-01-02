新店頂好社區山坡地監測儀失蹤 陳儀君爭取預算升級衛星防護

248260102a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區安泰路頂好社區日前傳出山坡地監測儀器不翼而飛，市議員陳儀君接獲社區總幹事陳情後，第一時間帶領工務局與廠商趕赴現場。由於社區內原本設置的3處「裂縫尺」全數消失，導致地層變化數據出現真空，住戶憂心安全防護失靈。陳儀君現場要求相關單位即刻補強，並成功爭取到明年預算，將引進衛星科技提升監測層級，全面排除居住安全隱憂。

陳儀君指出，山坡地監測數據是居住安全的生命線，若失去數據預警，就像開車沒有儀表板一樣危險，為了化解住戶的不安，她在會勘中與相關單位達成「即刻救援」與「未來升級」的配套共識。首要步驟是要求廠商先行裝設1台簡易監測儀，讓基本監測功能在最短時間內恢復，陳儀君強調安全守護一天都不能等，必須第一時間讓監測運作重新接軌。

廣告 廣告

248260102a06

針對長遠的科技防護，陳儀君更進一步爭取到明年預算，確認將為頂好社區加裝2台「衛星定位自動化監測系統」，這套衛星級設備能取代傳統舊式儀器，提供更精準、即時的全天候地層資訊，透過科技升級讓水土保持監測更透明。她認為，既然發現設備遺失的漏洞，就要透過更先進的設備補得比原本更好，讓居民能真正住得安心。

陳儀君表示，居住安全是她的首要目標，她會持續緊盯明年衛星監測儀器的安裝進度。對於新店區眾多山坡地社區的安全，她呼籲居民若發現任何地層異狀或龜裂問題，都要隨時反映。她會持續站在第一線為市民的家園把關，讓每位居民在面對地層變化風險時，都能擁有最可靠的衛星預警機制守護家園。

照片來源：新北市議員陳儀君臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

央北十四張重劃區治安座談 黃心華要求提前佈設警消據點

1227地震震出海砂屋危機 石一佑籲新北市府加速審核危老建築

【文章轉載請註明出處】