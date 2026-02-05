新店養生館淪淫窟！女員工暗示+500元可半套 臥底警聽「關鍵字」逮人

記者林盈君／新北報導

新北市新店區中興路某養生館，竟「掛羊頭賣狗肉」私下提供半套性服務，警方接獲通報後，派員喬裝顧客上門消費，店員49歲的阮姓女子，對喬裝的員警暗示「加價500元」就可提供半套服務，員警立即表明身分，逮捕48歲吳姓女負責人及阮女，訊後依法送辦。

新店某養生館「掛羊頭賣狗肉」提供半套性服務，遭警方喬裝逮捕負責人及員工。（圖／翻攝畫面）

據了解，警方接獲檢舉後，立即展開蒐證，並派遣員警喬裝尋芳客上門，該養生館標榜只要1300元，就可提供全身按摩服務，員警登門後，49歲的阮姓女員工，竟暗示員警只要加碼500元，就可以提供半套性服務，當場被員警逮捕，負責人吳女也落網，現場查扣單據及營業所得等證物，吳女及阮女被依妨害風化罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

