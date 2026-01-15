新店驚傳砍人！男子與室友起口角 後腦留20公分刀傷

【緯來新聞網】新北市新店區環河路今（15日）上午9時39分發生驚悚砍人案，一名年約40歲的宋姓男子行經該路段時，因不明原因被人持刀砍傷，導致手部和後腦多處受傷，尤其後腦傷口長度竟達20公分，緊急送醫急救，所幸意識清醒沒有大礙。警方獲報後展開調查，迅速逮捕砍人的林姓男子到案，詳細案情有待進一步調查釐清。

新北市新店區環河路今天驚傳砍人案。（圖／警方提供）

新北市消防局與新店分局今天上午9時許接獲報案，得知新店區環河路上有人被利器割傷有切割傷勢，抵達現場發現宋姓男子左後腦處有20公分刀傷、左手有2處2公分刀傷，連忙將他送往新店耕莘醫院救治，還好沒有生命危險。



轄區新店警方獲報後趕到現場，宋男表示不清楚被誰砍傷。警方後續擴大調閱監視定，鎖定一名29歲林姓男子涉嫌重大，掌握相關路線後，研判可能藏匿在附近空屋，隨後循線前往查緝並將人逮捕到案。



根據調查，宋男與林男同住，2人是室友，他向林男借錢搭車，因不滿對方講話的方式與口氣，才會發生口角，林男突然持刀攻擊，導致宋男左手背兩處刀傷，頭部左上側受傷；而警方逮捕林男後，當場查扣其身上的刀械，全案將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

