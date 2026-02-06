新店 山區濫倒廢棄物200噸 3業者收押

新北市新店山坡地遭長期違法堆置廢棄物破壞環境，檢警深入追查，發現是安城清潔社、豪萬環保公司等4家業者自民國114年起違法棄置廢棄物，數量高達200公噸。台北地檢署5日指揮新北市刑大並會同新北市環保局兵分9路搜索安城、木田、潔立安3家公司負責人黃中進、會計吳苡芯、豪萬公司負責人蔡耀成、員工余進源4人住居所及公司，並拘提4人到案，警方6日依違反《廢棄物清理法》將4人移送，檢察官複訊後聲押黃、吳、余3人獲准，諭知蔡交保10萬元。

位於新店區雙城路至安泰路一帶的山坡地，該區域多為保護區或山坡地住宅，警方接獲民眾檢舉，指安城段土地區域自民國114年間起遭不明人士棄置大量廢棄物，嚴重破壞環境，新北市刑大報請北檢檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

經檢警蒐證發現，安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司和豪萬環保公司等4家業者，涉嫌於114年間長期在安城段山坡地傾倒堆置一般廢棄物，數量多達200公噸。

北檢5日指揮新北市刑大並會同新北市環境保護局，持法院核發的搜索票，搜索安城、木田、潔立安、豪萬等4家公司共9處，並拘提黃中進、吳苡芯、蔡耀成、余進源4名被告，警詢後6日下午依違反《廢棄物清理法》等罪嫌移送北檢釐清案情。

新北市環保局表示，去年12月接獲檢舉後，立即派員前往現場稽查，經查4間環保公司雖領有廢棄物清除許可證，但未取得設置貯存場或轉運站資格，卻違法轉運與堆置廢棄物，還非法棄置部分廢棄物於斜坡下，已違反《廢棄物清理法》規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，最重可罰1500萬元，已要求限期清除現場棄置廢棄物。