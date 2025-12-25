新店1坪104萬！台北六大新成屋最高房價一次看 住展嘆：破不了天花板

記者陳韋帆／台北報導

住展雜誌資料，2023~2025新成屋房價，台北市「Diamond Towers 台北之星」每坪269.1萬元奪台北成屋冠軍、新北市則是新店「江陵天喆」每坪104萬成為亮點。（圖／翻攝Google Maps）

住展雜誌彙整雙北市2023至2025年新成屋市況，台北市「Diamond Towers 台北之星」每坪269.1萬元奪台北成屋冠軍、新北市則是新店「江陵天喆」每坪104萬成為亮點。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，成屋價格雖有亮點，但缺乏預售屋付款緩衝優勢。皆未突破預售屋創價紀錄。

實價登錄資料顯示，台北市近三年指標案單價分別為：大安區「安和自在」160.8萬元、士林區「御上天母」154.4萬元、大安區「台北之星」269.1萬元。新北市部分，則由新店「江陵天喆」104萬元站上高位，其餘包括中和「冠德心禾匯」84.3萬元、板橋「君麟」93.6萬元。

2022~2025年新北市、台北市「先建後售」新成屋單價前三名。（圖／住展提供）

陳炳辰表示，目前銀行放款限縮，資產族群觀望氣氛濃厚，對於不具備付款槓桿優勢的成屋而言，不同於預售屋可視市況延後推案，因已完工，建商即便面對「歹年冬」也必須如期公開，建商陷入「控制得了成本、卻控制不了市況」的窘境。

他說，建商為了在低溫中突圍，開始鎖定小坪數市場，藉由降低總價門檻來吸引買盤。2025年台北市單價王「安和自在」規劃僅15.2坪，中和「冠德心禾匯」也以20多坪為主，將總價壓在2千多萬元，避開豪宅限貸門檻。這類小宅因具備出租與轉手優勢，成為目前成屋市場中少數能維持熱度的產品。

觀察推案建商，多為冠德、首鋼、江陵等實力派業者。陳炳辰說，這類建商雖然品牌力強、買方認知度高，但在當前限貸令與買氣信心走跌的交織影響下，即使具備地段優勢，去化速度仍面臨極大挑戰，部分買方可能因此對於價格有認知度而買單。

展望後市，陳炳辰指出，接下來在台北市松江南京一帶，與新北市的北大特區、捷運新莊和頂溪站周邊等地還有新成屋身影，雖有熱門地段或小宅規劃等條件，銷況仍得視後續銀行限貸、買氣信心走勢而定。先建後售產品可讓建商控制成本，但在市況變數下，目前價量難明，建商也只能硬著頭皮公開。

