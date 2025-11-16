新店2死車禍今相驗！騎士父：對方突然冒出反應不及

新北市新店區昨（15）日下午發生1起離奇車禍，34歲徐姓男子騎機車行經民族路時，與86歲劉姓老翁騎乘的單車發生碰撞，2人皆在自行就醫時突然昏迷，經醫師搶救後仍宣告不治。今（16）日下午檢警相驗徐男遺體，徐父表示，兒子正常行駛時劉翁突然衝出來，他都沒有反應時間。

新店大豐國小附近發生一起死亡車禍。（圖／警方提供）

警方調查，事故發生於下午3時許，徐姓男子騎車沿民族路往中正路方向行駛，行經大豐國小前路段時，與從右側路旁起步的劉翁腳踏車發生碰撞，雙雙倒地受傷。警方到場後立即對雙方進行酒測，結果均為0.00mg/L，排除酒駕可能。

徐男等待時已感到頭暈，並在醫師檢傷時突然昏迷，醫院搶救1個多小時仍回天乏術。另一方面，事故發生後，劉翁原先意識清醒，不但親自報案，還簽名表示要自行就醫。然而在等候看診期間，劉翁狀況急轉直下，突然陷入昏迷，經緊急搶救後仍未脫離險境。

16日下午，檢警相驗2人遺體，藉以釐清其死因，徐父也到場。他表示15日下午警方到他家通知兒子出車禍，2小時後他抵達醫院時，兒子已經宣告不治。徐父坦言自己看過監視器畫面，兒子在道路上正常行駛時，騎單車的劉翁突然冒出來，兒子即使想煞車都沒有反應時間。

