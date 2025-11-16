新店2死車禍 機車騎士自行就醫卻不治 院方：治療期間突昏迷

徐姓男子昨騎機車與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，起初徐男還能致電叫救護車，並自行步入新店耕莘醫院，豈料之後病況急轉直下，經院方搶救仍不治。(記者翁聿煌攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕34歲徐姓男子昨午3點多騎機車行經新北市新店大豐國小前，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，起初徐男還能致電叫救護車，並自行步入新店耕莘醫院，豈料之後病況急轉直下，經院方搶救後無力回天，據了解，徐男能自行步入醫院，初步排除顱內問題，確切死因待解剖相驗後才能明朗。

新店耕莘醫院指出，昨午3點04分，大豐國小前發生交通事故，院方陸續收治2名傷者。86歲劉翁昨午3點17分送抵急診時情況危急，立即啟動創傷小組，經搶救後，昨晚7點52分宣告不治。

院方表示，第2名為34歲徐姓男子，徐男昨午3點31分自行步入就醫，下午3點55分檢查時意識改變，醫院立即啟動急救措施，全力搶救，惟經團隊積極處置後，仍於昨天傍晚6點03分宣告不治。

據了解，徐男手肘及頭部有擦挫傷，能自行步入醫院，初步排除顱內問題，但治療等待期間發生死亡，可能原因包括高血壓造成的主動脈剝離、高速衝擊下造成的創傷性主動脈剝離，或是心肌梗塞都有可能，確切死因待解剖相驗後才能明朗。

徐男父親今午接受媒體訪問時表示，兒子身體壯得跟牛一樣，且到院時都還是清醒的，對於突然離開人世相當不解。

