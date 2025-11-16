新店2死車禍「男自行就醫仍亡」…院方說明：短時間內突昏迷

社會中心／新北報導

新店民族路這起車禍至今已造成2人死亡。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區15日發生一起嚴重死亡車禍。一名徐姓男子（34歲）騎機車行經民族路往中正路方向，靠近大豐國小時，與另名騎單車的劉姓老翁 (86歲）發生碰撞。徐男送醫前一度意識清醒，不但自行報案外，還向警方表示要自行就醫，沒想到，看診過程中，徐男突然昏迷，緊接就病情急轉直下搶救不治，至於劉姓老翁送醫搶救後也宣告身亡。

根據《自由時報》，耕莘醫院表示，2名傷者於當天下午3時許陸續送抵急診，其中徐男於3時31分自行步入急診看診，當時僅見手肘、頭部擦挫傷，看似意識清醒，直到3時55分許，檢查時突然意識改變，醫療團隊立即展開急救，仍在傍晚6點03分宣告不治；至於劉翁是在3時17分抵院時已生命垂危，院方立即啟動創傷小組搶救，但仍於晚間7點52分不幸過世。

回顧案情，據了解，徐男住在土城，原本15日下午要騎機車到文山區上班，沒想到下午3許行經新店區民族路時，與騎單車的劉翁發生車禍，其中劉翁當時已頭部創傷且意識不清，緊急送往新店耕莘醫院搶救後仍宣告不治；徐男則在車禍發生後，自行報警、且自行就醫，後來救護車載著他抵達醫院時，一度還去拿午餐，後來才返回急診時，並填寫相關資料，豈料下午5時許突然陷入昏迷，經搶救於晚間6點03分不治。

徐男父親就說，兒子到院後還好好的，並沒有異狀，怎麼不久後就宣告不治？他趕到醫院時兒子已經沒有呼吸心跳，直到宣告不治前都沒有說到話。（圖／翻攝畫面）

徐父則表示，兒子3點多到院、6點多就不治，詳細情形醫生上未說明，後續要等檢方相驗解剖後，才可以判定死因，不過兒子今年才34歲，平常就有在運動，車禍當天沒感冒也沒疾病相當健康，且「壯得跟牛一樣」不解為何情況會急轉直下，最後宣告死亡。

徐父也說，當持他接到警方通知趕到醫院已傍晚5點多，兒子當時已失去呼吸心跳，直到宣告死亡前都沒有講一句話，自己當時有看過監視器，表示對方騎著腳踏車忽然衝出來，根本來不及剎車，兒子當時是正常騎行，連反應的機會都沒有；目前警方正在釐清車禍發生原因中。



