新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐！2小時候卻驟逝

新北市新店區15日下午3時許，在民族路大豐國小前路段發生一起機車與腳踏車碰撞事故。34歲徐姓男子從土城騎機車前往文山區上班途中，與86歲劉姓老翁發生碰撞，雙雙倒地受傷。

據新店警分局調查，徐男當時沿民族路往中正路方向正常行駛，劉翁從右側路旁騎腳踏車突然衝出，導致兩車發生碰撞。警方到場後立即對雙方進行酒測，結果均為零，排除酒駕可能。

事故發生後，徐男意識清醒，不僅自行撥打119求救，還向警方表示要自行就醫。救護人員抵達現場時，劉翁已陷入昏迷狀態，徐男則仍有意識，僅手肘與頭部出現擦挫傷。

根據耕莘醫院說明，劉翁於下午3時17分抵院時已生命垂危，院方立即啟動創傷小組搶救。徐男則在3時31分自行步入急診看診，到院後一度表示要拿午餐，甚至能自行填寫就診資料，外觀看起來並無明顯重傷。

然而下午3時55分，徐男在接受檢查時突然意識改變陷入昏迷，醫療團隊立即展開急救，仍於傍晚6時03分宣告不治。劉翁經過數小時搶救，也在晚間7時52分不幸過世。

徐父16日在板橋殯儀館受訪時悲痛表示，兒子從小身體健壯，平常有運動習慣，「壯得跟牛一樣」，車禍當天沒感冒也沒疾病，相當健康。他接到警方通知趕到醫院已是傍晚5點多，兒子當時已失去呼吸心跳，直到宣告死亡前都沒能說一句話。

徐父透露，根據監視器畫面顯示，劉翁騎著腳踏車突然從巷弄衝出來，兒子正常騎行根本來不及反應。他無法理解為何兒子到院時意識清楚，卻在短短兩小時內驟然離世。

醫界人士分析，徐男雖能行走且意識清醒，但可能因隱性嚴重損傷未即時被發現，例如主動脈剝離、重大血管破裂或心肌梗塞等致命症狀。確切死因仍須等待法醫解剖確認。

16日下午檢警已相驗兩人遺體，以釐清死因。警方表示，肇事原因與責任歸屬仍需進一步調查，將待解剖報告出爐後還原事故真相。

