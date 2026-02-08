新店2社區坍塌警報4個月初解封！7戶18人已返家 其他受災戶持續搶修中

記者陳韋帆／新北報導

新店錦秀、碧瑤社區擋土牆去年10月因大雨坍塌，撤離136人，經搶修4個月後，目前7戶18人已返家。（圖／新北市工務局提供）

新店錦秀、碧瑤社區擋土牆去年10月因大雨坍塌，新北市府啟動預防性撤離。經工務局與技師現勘，確認邊坡及屋況穩定，首批7戶18人於7日返家，其他22戶49人，養工處正以兩天完成三支基樁之進度加碼趕工，確保災後邊坡安全，守護市民安居。

根據工務局資料，本次開放返家共計7戶18人；去年10月25日凌晨擋土牆坍塌前共撤離54戶136人；目前撤離中尚有22戶49人；施工團隊以每兩天完成三支基樁為進度目標；新店錦秀、碧瑤社區曾於111年即出現排水異常並設置監測儀；昨日會同土木技師公會現勘包含錦秀路11巷90弄、92弄及57巷等4處建物。

新北市政府工務局局長馮兆麟表示，去年10月受連日大雨侵襲，新店區錦秀與碧瑤社區間的擋土牆因排水失效、雨水滲入導致坍塌，市府第一時間成功預防性撤離136人，守住零傷亡防線。

他指出，在經歷數月的邊坡搶修、降土壓及安裝地錨基樁作業後，工務局6日會同土木技師公會現勘，確認受影響區域結構安全無虞，7日上午已由首批7戶居民優先返家，其餘尚在撤離中的22戶，市府也將在安全前提下加速推進工程。

負責搶修工程的養工處處長鄭立輝說明，災後已完成擋土牆上方的斜坡整地與鄰房保護，並進入地錨打設與基樁灌漿的關鍵階段。技師團隊全程監控數值變化，確保邊坡排水系統恢復功能。由於錦秀路11巷80號屋主昨日未出席勘查，工務局將再安排行程，確認安全後立即通知返家。

馮兆麟強調，災後加固作業不會停歇，透過高頻率的監測機制，將讓新店海砂屋及邊坡社區居民能早日恢復正常生活，確保整體居住品質。

不過，他也提醒，雖然首批居民已順利返家，但周邊邊坡加固工程仍會持續進行，居民出入時請配合交通管制。

最後，馮兆麟說，未來市府將針對林口、新店等具風險之邊坡區域，加強裂縫監測與預警設施，並與在地社區保持緊密連繫。在極端氣候常態化的環境下，市府將落實土石方管理與災防整備，將災害風險降至最低，打造更具韌性的城市安全網絡。

