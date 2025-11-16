新店22歲男車禍自行就醫昏迷亡 高大成：應蜘蛛網膜下腔出血

新北市新店區民族路15日發生離奇車禍，86歲劉姓男子騎單車與22歲徐姓騎士碰撞後倒地，劉男送醫不治。原先自行就醫的徐男，卻在看診途中突然昏倒，經搶救仍宣告死亡。

法醫高大成。（圖／中天新聞）

法醫高大成16日表示，徐男極可能因蜘蛛網膜下腔出血身亡，腦部出血量累積到約100c.c才會出現症狀，早期往往無明顯不適。他指出，徐男頭部應有撞擊，出血持續擴大導致腦壓偏移，引發意識喪失。

高大成提醒，車禍後若出現噁心、頭暈、想吐等情況，是典型顱內出血警訊，重大事故也不宜立即和解，應觀察2至4天，確保傷勢無惡化。

