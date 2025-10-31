新店BA三對三籃賽熱血開戰 劉哲彰預告明年將擴大規模

248251031a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰為推動社區運動風氣，與新店區大鵬里喬天鼎里長聯合主辦的「新店三對三、新店里BA籃球聯賽」，日前晚間正式熱血開戰。劉哲彰強調，本次賽事主要目的在於試水溫，為明年的擴大聯盟賽制累積寶貴的經驗，期許將籃球的熱血精神，點燃新店的每一個夜晚。

劉哲彰指出，三對三籃球作為一項奧運正式項目，具有普及性高、比賽時間短、節奏快的特性，非常適合在里內推廣，鼓勵年輕人參與。他表示，許多市民反映，透過社區運動可以增進里民間的連結與情誼，讓年輕人在球場上互動、共同成長，凝聚社區向心力。

主辦人之一的喬天鼎表示，本身也是三對三籃球的愛好者，今年更親自參加了世壯運三對三籃球賽，深知這項運動的獨特魅力。比賽當晚，新店馬公公園室外籃球場熱力四射，各路籃球好手齊聚一堂，每一次運球、跳投、防守，都迸發著汗水、速度與鬥志，充分展現了熱血與團結的力量。

劉哲彰對本次賽事成果表示肯定，並期許這次的比賽經驗將成為明年擴大舉辦的堅實基礎。劉哲彰規劃，明年比賽將會大幅擴大規模，不僅邀請更多里別參賽，更將賽事以里為單位、里為報名單位，並以聯盟賽制的規格舉辦，讓更廣大的市民參與，將籃球的熱血與社區的凝聚力推向高峰。

本次活動也獲得多方支持，羅明才委員助理陳穩圓，以及張北里鄭富濃里長、復興里劉洪珠里長與玫瑰社區陳世祥理事長等地方人士均蒞臨現場，為球友們加油打氣，讓首屆里BA籃球聯賽得以順利圓滿。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

