新廣告「誰看得懂？」 台鐵超吸睛告示牌引熱議
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
台鐵近來暴力事件增加，7個月內至少發生9起，引發外界關注乘車安全。為此，台鐵近期在多個車站與列車張貼全新的安全告示，希望提醒旅客保持理性。然而其獨特的設計風格意外成為焦點，引起不少討論。有人直呼吸睛，也有人質疑「到底看不看得懂？」台鐵則回應會持續調整，希望用不同方式喚起大眾注意。
台鐵曝光車站、列車上的新告示，內容涵蓋「酗酒滋事」、「謾罵喧鬧」、「不聽禁止者」等常見違規情況，並引用《刑法》與《社維法》的相關規範。最引人注意的是整體排版採用因《新世紀福音戰士》而廣為人知的「 EVA明朝體」風格，搭配醒目的字體編排，與過去台鐵公告截然不同。
不過，也有網友看不慣，批評告示「像教授改考卷一樣凌亂」，質疑一般旅客不一定能理解。對此，台鐵小編在留言區幽默回應，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，並感謝旅客的回饋，表示會持續努力改善，希望用更多元的方式提升乘車安全意識。
然而也有人認為台鐵多年公告幾乎沒人看，這樣的設計反倒更能吸引目光；也有人好奇台鐵這麼傳統的單位竟然能讓此案順利通過，直呼「真的不容易」；還有人稱電車本來就是EVA（《新世紀福音戰士》）的重要元素，覺得這次設計相當合拍，也讓這款告示成為近期台鐵話題之一。
