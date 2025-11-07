新廳舍新氣象！西螺分局凝聚民力再出發 守望相助熱力開訓護社區安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為強化社區治安防護與守望相助能量，雲林縣警察局西螺分局於昨(6)日在新落成啟用的分局大樓四樓禮堂，舉辦「114年下半年守望相助巡守（管理）人員訓練」。這是分局遷入新廳舍後首場大型民力教育活動，現場氣氛熱烈，象徵警民攜手邁向新里程，共築安全家園。

新廳舍新氣象！西螺分局守望相助訓練啟動，警民合力築安全堡壘。(記者廖承恩拍攝)

本次活動由副分局長陳智仁主持，並代表縣府頒發表揚狀，肯定守望相助有功人員與協助破案隊員，感謝他們長期投入社區巡守、無私奉獻的精神。雲林縣警察局保安科科長李建興也特別蒞臨指導，對全體隊員表達誠摯謝意。他指出，雲林縣治安能穩定向上，除了警力努力外，更仰賴基層民力的默默付出，期盼透過教育訓練強化團隊專業，深化警民合作網絡，讓守望精神持續發光發熱。

廣告 廣告

在課程安排上，西螺分局結合治安、交通安全、婦幼保護及防災宣導四大主題，內容充實且實用。陳副分局長特別提醒，今年詐騙案件以「假投資」、「網路購物」及「假交友」為前三名，其中假投資造成財損最為嚴重。近期詐團更假借政府普發現金名義，發送假訊息引誘民眾點擊連結，竊取帳戶資料。他呼籲民眾提高警覺，切勿輕信來源不明的簡訊與連結，遇疑可撥打110或165反詐騙專線查證，守住荷包第一道防線。

除了防詐重點宣導外，訓練課程也融入交通安全與婦幼防護觀念。分局提醒駕駛人遵守號誌規定、禮讓長者與孩童；同時推廣警政署「婦幼抱抱（NPA CARE U）」平台與警政服務APP，鼓勵隊員主動通報可疑事件或弱勢需求，建立更安全、更溫暖的社區防護網。防災宣導部分亦加強防空避難及災害應變常識，讓隊員成為社區安全的第一守護者。

李建興在致詞中強調，守望 相助不僅是維繫社區治安的根基，更是凝聚民心、強化信任的重要力量。(記者廖承恩拍攝)

李建興科長在致詞中強調，守望相助不僅是社區安全的基石，更是凝聚民心的重要力量。他肯定西螺分局持續深化教育訓練、結合民力，展現出「警力有限、民力無限」的最佳實踐。他說：「當警察與民眾同心同行，治安自然更穩、社區更暖。」

訓練過程中，學員們專注聆聽、熱烈交流，氣氛融洽。許多隊員表示，這次在新廳舍接受培訓，不僅場地舒適、設備完善，更感受到警民合作的新氣象與新動能。西螺分局表示，未來將持續透過教育訓練與社區互動，厚植民力基礎，強化地方防護能量，讓「守望相助」成為社區最堅實的安全力量，為西螺營造更安定、更幸福的生活環境。