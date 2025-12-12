新建住宅屋頂可豁免強制設光電？經濟部表態政策不打折 將加速法制作業
經濟部今（12）日表示，媒體報導新建物屋頂設置光電標準，擬從「所有建物」縮小範圍到只剩下公有建築與工廠才要強制設置光電。但經濟部能源署今天重申，政策不會打折，將與內政部協力加速完成法制作業。
能源署表示，《再生能源發展條例》12條之1公告後，經與內政部多次邀集部會、地方政府、公民團體及光電公協會多次研商並達成共識，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函，將與內政部攜手合作加速完成法制公告作業。
能源署說明，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電10月設置達9.7GW，占整體設置64%；為持續推動屋頂政策，增訂再生能源條例12條之1，規範建築物之新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備。
能源署表示，再生能源發展條例修正公告後，考量涉及層面較廣須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見；經內政部國土署與經濟部能源署邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議，並針對適用建築物範圍(A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類建築物)、一定規模(建築面積1000平方公尺以上)及一定容量(每20平方公尺需設置1kW)等主要項目皆達成共識。
能源署指出，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電之法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。
據悉，新建物強制設屋頂型光電立法通過後，不少建商反彈甚大，以加劇房屋興建成本為由，反對政策上路。
