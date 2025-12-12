新建屋頂光電不限縮 經部加速完成法制作業

▲經濟部能源署指出，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函，將攜手合作加速完成法制公告作業。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 新建物屋頂裝光電討論逾兩年半，傳出內政部欲調整草案門檻，僅限制公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電，引發環團不滿，而經濟部稱盼維持「有共識」原案。經濟部能源署今（12）日指出，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函，將與內政部攜手合作加速完成法制公告作業。

媒體報導，內政部十月底還稱最快今年底公布，但內政部長劉世芳之前在內政委員會備詢時表示，草案相關細節還要再與經濟部討論，且透露屋頂光電會先從公有建築、大型工廠開始，尚未涉及一般民間住宅或商辦；消息傳出，引發光電業、環團等質疑屋頂光電政策將大轉彎。

經濟部表示，草案若有意調整，應會尋求經濟部討論，且草案也確實經過二年多討論，經濟部立場當然希望可維持當初共識。

對此，經濟部能源署今日指出，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電10月設置達9.7GW，佔整體設置64%；為持續推動屋頂政策，增訂「再生能源發展條例」第12條之1，規範建築物之新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備。

經濟部能源署表示，再生能源發展條例修正公告後，考量涉及層面較廣須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見；經內政部國土署與經濟部能源署邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行八次研商會議，並針對適用建築物範圍（A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類建築物）、一定規模（建築面積1000平方公尺以上）及一定容量（每20平方公尺需設置1kW）等主要項目皆達成共識。

經濟部能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電之法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。

