新建文化會館暨圖書館動土 明年完工將成獅潭新地標

苗栗縣獅潭鄉文化會館暨圖書館重建工程今(19)日舉行動土典禮，象徵地方重要公共建設正式啟動，原有建物因使用年久、耐震能力不足，在地方與縣府多方爭取下，獲客家委員會補助逾1.1億元，於原址進行拆除重建，工程預計於明(116)年7月完工啟用，未來將成為獅潭鄉新的文化與閱讀地標。

依建築規畫，新建工程預計今年取得建照並完成拆除作業，明年2月上梁、7月取得使用執照，工期約16個月。空間配置上，1樓規畫為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場；2、3樓為圖書館空間，設有互動式閱讀區、一般閱讀區及借還書作業區；4樓則設置視聽室、多功能展示廳、戶外閱讀區與藏書室等，兼顧閱讀、展示與社區活動需求。

客委會主委古秀妃表示，該案是全國少數獲得上億元補助的文化會館暨圖書館建設之一，顯示中央對偏鄉客庄文化資源的重視；鍾東錦也表示，縣府將持續支持後續內部設備經費，鼓勵鄉親善加利用新設施。

獅潭鄉立圖書館的歷史可追溯至民國50年，原為鄉公所辦公廳舍，後轉作文化會館使用。鄉公所於83年間遷出後，建物一度閒置，直到92年配合閒置空間再利用政策，整建為文化會館，提供地方藝文與活動空間，101年3月再度調整用途為圖書館，服務親子及銀髮族閱讀需求，但因耐震鑑定未符安全標準，於111年10月起休館。

在確認安全疑慮後，鄉公所與縣府攜手地方各界，積極向中央爭取補助，並於113年5月核定原址重建計畫，經費方面，客委會補助拆除重建經費約1億115萬元，鄉公所自籌約1124萬元，共同推動工程進行。

古秀妃指出，長期觀察到城鄉間在圖書與文化資源上的落差，尤其偏遠客庄更顯迫切。她表示，透過完善規畫與地方共識，才能爭取中央資源投入，目前全國已有20多個客庄地區進行圖書館或文化會館的重建與整建，期盼逐步縮小城鄉差距。

縣長鍾東錦則表示，新建文化會館暨圖書館在外觀與功能設計上具多元性，完工後不僅能改善獅潭市區景觀，也可成為地方醒目的公共建築，提供居民閱讀、學習與交流的舒適空間，進一步提升地方生活品質。