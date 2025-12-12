新建物光電標準年底前公告 適用範圍與草案相同

（中央社記者曾智怡台北12日電）媒體報導新建物屋頂設置光電標準擬限縮，經濟部能源署今天表示，經多次研商並達成共識，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函，適用建築物範圍與規模等皆維持與今年2月草案相同。

能源署官員補充，目前正在進行法制公告作業，預計年底前公告。

能源署透過新聞稿說明，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電今年10月設置達9.7GW，占整體設置64%；為持續推動屋頂政策，增訂「再生能源發展條例」第12條之1，規範建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。

能源署指出，再生能源發展條例修正公告後，考量涉及層面較廣須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見，經內政部國土署與經濟部能源署邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議，對於適用建築物範圍（A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類建築物）、一定規模（建築面積1000平方公尺以上）及一定容量（每20平方公尺需設置1kW）等主要項目皆達成共識。

根據試算，每kW成本新台幣4萬900元，1000平方公尺約配置50kW光電設備，換算成本約200萬元。

能源署表示，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程。

根據內政部統計，雖僅占10%建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體占80%，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電。（編輯：張均懋）1141212